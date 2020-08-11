Австрійська фірма вже виступає підрядником для виробництва Toyota Supra, BMW Z4 та Mercedes G-Class.

Американський виробник електричних автомобілів Fisker Inc заявив у п'ятницю, що має попередню угоду з фірмою Magna International Inc щодо виробництва свого електричного позашляховика Ocean.

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У заяві Fisker заявив, що розраховує досягти остаточної домовленості “в найближчі кілька місяців”, з тим, щоб Magna Steyr розпочала виробництво електричного кросовера Ocean на своєму заводі у місті Грац в Австрії. Американці сподіваються запустити конвеєри уже в четвертому кварталі 2022 року.

Представник Magna підтвердив меморандум про взаєморозуміння, але відмовився від подальших коментарів, повідомляє Reuters. Компанія Fisker також додала, що її експерти “також оцінюють варіанти виробництва у США та Китаї”.

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