Еще одна новинка с трезубцем готовится к дебюту. Спорткар получит полностью электрическую версию.

Концерн Fiat Chrysler Automobiles продолжает поднимать бренд Maserati, вкладывая в него значительные средства. К концу 2024 года линейка итальянской марки пополнится 13 новыми моделями. Новый GranTurismo появится в числе первых.

Также интересно: У электрического Hummer будет режим Краб

На днях Maserati представила суперкар MC20 и анонсировала компактный кроссовер Grecale, который выйдет в 2021 году. Вместе с ним на рынке дебютирует и новое поколение GranTurismo и его открытая версия GranCabrio.

Купе и кабриолет будут выпускать на модернизированном предприятии в Мирафьори, в модернизацию которого инвестировали 800 миллионов евро. GranTurismo и GranCabrio станут первыми моделями Maserati, в которых появятся полностью электрические модификации. Позже абсолютно у каждой модели Maserati будет полностью электрический аналог. Батарейные машины выйдут примерно через год, после аналогов с ДВС. Также ожидается, что вместо V8 у нового поколения грандтуроров будет V6.

GranTurismo и GranCabrio предыдущего поколения сняли с производства в ноябре 2019 года. На прощание производитель подготовил спецверсию модели под названием Zeda с особой окраской и отделкой.

Смотрите также: Внедорожники 2020: самые дорогие модели в Украине