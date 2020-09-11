Ще одна новинка з тризубом готується до дебюту. Спорткар отримає повністю електричну версію.

Концерн Fiat Chrysler Automobiles продовжує піднімати бренд Maserati, вкладаючи у нього значні кошти. До кінця 2024 року лінійка італійської марки поповниться 13 новими моделями. Новий GranTurismo з’явиться в числі перших.

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Днями Maserati представила суперкар MC20 та анонсувала компактний кросовер Grecale, який вийде у 2021 році. Разом з ним на ринку дебютує і нове покоління GranTurismo та його відкрита версія GranCabrio.

Купе та кабріолет випускатимуть на модернізованому підприємстві у Мірафьорі, в модернізацію якого інвестували 800 мільйонів євро. GranTurismo і GranCabrio стануть першими моделями Maserati, у яких з'являться повністю електричні модифікації. Пізніше абсолютно у кожної моделі Maserati буде повністю електричний аналог. Батарейні машини вийдуть приблизно через рік, після аналогів з ДВЗ. Також очікується, що замість V8 у нового покоління грандтурерів буде V6.

GranTurismo та GranCabrio попереднього покоління зняли з виробництва у листопаді 2019 року. На прощання виробник підготував спецверсію моделі під назвою Zeda з особливим забарвленням та оздобленням.

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