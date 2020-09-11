Особливий режим може бути відповіддю Hummer на можливість електрокарів Rivian виконувати танковий розворот.

GMC Hummer EV матиме клешні. Тізер, опублікований у Twitter, демонструє емблему з зображенням краба, що підкріплює попередні заяви про спеціальний режим руху Crab Mode.

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Виробник не пояснює, що саме стоїть за емблемою. Зображення супроводжує підпис: “Справжні революціонери прокладають свій власний напрям”. Це може бути можливість розвертатись довкола своєї осі на місці, виконуючи так заний танковий розворот, як це робитимуть електричні Rivian R1T та R1S. Це також може бути спеціальний режим руху на бездоріжжі – наприклад, допомога на спуску.

Згідно з повідомленням Fox News, Crab Mode насправді може використовувати чотириколісне рульове управління, щоб забезпечити вантажівці рух боком, подібно до краба. Можливо, це буде поєднуватися з протифазною потужністю двигуна.

Фото: офіційні тізери Hummer EV / GMC

General Motors відклала прем’єру Hummer EV, через коронавірус, та призначила новий час дебюту – осінь 2021 року.

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