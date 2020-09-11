Особый режим может быть ответом Hummer на возможность электрокаров Rivian выполнять танковый разворот.

GMC Hummer EV будет иметь клешни. Тизер, опубликованный в Twitter, демонстрирует эмблему с изображением краба, что подкрепляет предыдущие заявления о специальном режиме движения Crab Mode.

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Производитель не объясняет, что именно стоит за эмблемой. Изображение сопровождает подпись: "Настоящие революционеры прокладывают свое собственное направление". Это может быть возможность разворачиваться вокруг своей оси на месте, выполняя так называемый танковый разворот, как это будут делать электрические Rivian R1T и R1S. Это также может быть специальный режим движения на бездорожье – например, помощь на спуске.

Согласно сообщению Fox News, Crab Mode на самом деле может использовать четырехколесное рулевое управление, чтобы обеспечить грузовику движение боком, подобно крабу. Возможно, это будет сочетаться с противофазной мощностью двигателя.

Фото: официальные тизеры Hummer EV / GMC

General Motors отложила премьеру Hummer EV, из-за коронавируса, и назначила новое время дебюта – осень 2021 года.

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