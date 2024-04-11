Автопроизводитель сообщил мировому сообществу, что раскроет новинку уже 15 апреля. Компания Maserati держит в секрете подробности о будущей электрической модели, но оставила интересные намеки.

В своем сообщении компания Maserati использовала интересный хэштег #MADEINMODENA. Единственной моделью, которая сейчас собирается в Модене, является MC20. Однако, с высокой вероятностью, мы не увидим электрической версии спорткара в этом году.

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Дело в том, что недавно Maserati выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что MC20 Folgore выйдет в 2025 году, а затем дебютирует следующее поколение Quattroporte. Ответ на вопрос, какую именно модель готовится представить Maserati скрывался в конце сообщения.

Как отмечалось, "Maserati GranCabrio Folgore должен быть представлен в этом году, вскоре после дебюта бензиновой версии". Однако, GranCabrio собирают в Турине, так что, скорее всего, хэштег касался компании Maserati в целом.

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Поговаривают, что GranCabrio Folgore получит трехмоторную электрическую установку с батареей емкостью 92,5 кВт/ч с архитектурой на 800 В. Подобную силовую установку используют MC20 Folgore и родственный Alfa Romeo 33 Stradale.

Maserati GranCabrio

Мощность электромоторов в стандартном режиме составляет 751 л.с. и 818 в режиме высокой производительности, так что именно такую мощность может получить новинка от Maserati. В таком случае GranCabrio Folgore сможет достичь 100 км/ч всего за 2,7 секунды.

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Однако, никаких конкретных данных Maserati пока не приводит. Узнать больше деталей о новой электрической модели мы сможем уже 15 апреля, когда Maserati представит