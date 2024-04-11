Автовиробник повідомив світовій спільноті, що розкриє новинку вже 15 квітня. Компанія Maserati тримає в таємниці подробиці щодо майбутньої електричної моделі, але залишила цікаві натяки.

У своєму повідомленні компанія Maserati використала цікавий хештег #MADEINMODENA. Єдиною моделлю, яка наразі збирається в Модені, є MC20. Однак, з високою ймовірністю, ми не побачимо електричної версії спорткара цього року.

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Річ у тім, що нещодавно Maserati випустила пресреліз, в якому повідомила, що MC20 Folgore вийде у 2025 році, а згодом дебютує наступне покоління Quattroporte. Відповідь на питання, яку саме модель готується представити Maserati ховалася в кінці повідомлення.

Як зазначалося, «Maserati GranCabrio Folgore має бути представлений цього року, незабаром після дебюту бензинової версії». Однак, GranCabrio збирають в Турині, то ж, скоріш за все, хештег стосувався компанії Maserati загалом.

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Подейкують, що GranCabrio Folgore отримає тримоторну електричну установку з батареєю ємністю 92,5 кВт/год з архітектурою на 800 В. Подібну силову установку використовують MC20 Folgore та споріднений Alfa Romeo 33 Stradale.

Maserati GranCabrio

Потужність електромоторів у стандартному режимі становить 751 к.с. й 818 в режимі високої продуктивності, то ж саме таку потужність може отримати новинка від Maserati. В такому разі GranCabrio Folgore зможе досягнути 100 км/год всього за 2,7 секунди.

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Проте, ніяких конкретних даних Maserati поки не наводить. Дізнатись більше деталей про нову електричну модель ми зможемо вже 15 квітня, коли Maserati презентує