Немецкий автопроизводитель назвал дату премьеры.

Презентация ультралюксового внедорожника Mercedes-Maybach GLS состоится на автосалоне в Гуанчжоу, который начнется 21 ноября.

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Тестовые прототипы Maybach GLS уже не раз попадали в объективы шпионов, поэтому внешность новинки фактически уже не является тайной. Однако интерьер автомобиля пока никто не видел, да и моторная гамма неизвестна.

Официальный релиз обещает “много места” для пассажиров, хотя колесная база, судя по снимкам, осталась такой же, как у обычного GLS. Также производитель упоминает, что флагманский SUV будет иметь “современные технологии, исключительный комфорт и философию дизайна Maybach”. По слухам, стоимость Maybach GLS составит около 200 тысяч долларов.

Фото: тестовый прототип Maybach GLS / Motor1

Кроме Maybach GLS немецкий концерн покажет в Гуанчжоу модели Mercedes-Benz GLS и GLB – оба кроссовера вскоре появятся в продаже на местном рынке. Также стенд украсят: концепт Vision EQS, удлиненный “горячий” седан Mercedes-AMG A 35 L 4Matic и кроссовер Denza X, который является совместным проектом концернов Daimler и BYD.

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