Німецький автовиробник назвав дату прем'єри.

Презентація ультралюксового позашляховика Mercedes-Maybach GLS відбудеться на автосалоні у Гуанчжоу, який розпочнеться 21 листопада.

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Тестові прототипи Maybach GLS вже не раз потрапляли в об’єктиви шпигунів, тож зовнішність новинки, фактично, вже не є таємницею. Однак інтер’єр автомобіля поки ніхто не бачив, та й моторна гамма не відома.

Офіційний реліз обіцяє “багато місця” для пасажирів, хоча колісна база, судячи зі знімків, залишилась такою ж, як у звичайного GLS. Також виробник згадує, що флагманський SUV матиме “сучасні технології, винятковий комфорт і філософію дизайну Maybach”. За чутками, вартість Maybach GLS становитиме близько 200 тисяч доларів.

Фото: тестовий прототип Maybach GLS / Motor1

Окрім Maybach GLS німецький концерн покаже в Гуанчжоу моделі Mercedes-Benz GLS та GLB – обидва кросовери незабаром з’являться у продажу на місцевому ринку. Також стенд прикрасять: концепт Vision EQS, подовжений “гарячий” седан Mercedes-AMG A 35 L 4Matic та кросовер Denza X, який є спільним проектом концернів Daimler та BYD.

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