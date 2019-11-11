Поскольку восьмое поколение Golf уже увидело свет, пришло время для фантазий на тему спортивной трехдверки на тех же компонентах.

Компания Volkswagen выпускала модель Corrado с 1988 по 1995 годы и в течение этого периода успела реализовать 97 500 таких машин. Хотя это и не высокий показатель для такой марки, как VW, спортивный хэтчбек до сих пор заставляет сердца поклонников VAG биться чаще. И мечтать о несбыточном.

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Концерн Volkswagen официально сообщил об отказе от выпуска двух хэтчбеков – ни Polo, ни новый Golf, не будут иметь таких кузовных версий. И хотя Volkswagen Corrado хэтчбеком никогда не был (поскольку его кузов относится к типу двухдверного

лифтбек-купе), возрождение модели не предвидится.

Фото: авторский рендер Volkswagen Corrado 2020 / Kolesa

Оригинальный Corrado использовал платформу VW Group A2, на которой базировался Golf второго поколения и родственная Jetta. Он оснащался 1,8-литровым мотором мощностью в 136, а позже 160 л.с. В течение жизненного цикла модель постоянно модернизировали, сначала под капотом появился 2-литровый мотор, а позже – агрегат с индексом VR6 (сначала с объемом 2.8, а позже – 2.9), мощность которого на достигала 190 сил. Для версий VR6 использовались уже компоненты платформы VW A3. Интересной особенностью модели также был активный задний спойлер, который автоматически поднимался на скорости свыше 80 км/ч.

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