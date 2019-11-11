Оскільки восьме покоління Golf вже побачило світ, прийшов час для фантазій на тему спортивної тридверки на тих же компонентах.

Компанія Volkswagen випускала модель Corrado з 1988 по 1995 роки і протягом цього періоду встигла реалізувати 97,5 тисяч таких машин. Хоча це й не високий показник для такої марки, як VW, спортивний хетчбек досі змушує серця шанувальників VAG битись частіше. І мріяти про нездійсненне.

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Концерн Volkswagen офіційно повідомив про відмову від випуску дво хетчбеків – а ні Polo, а ні новий Golf, не матимуть таких кузовних версій. І хоча Volkswagen Corrado хетчбеком ніколи не був (оскільки його кузов відноситься до типу дводверне ліфтбек-купе), відродження моделі не передбачається.



Фото: авторський рендер Volkswagen Corrado 2020 / Kolesa

Оригінальний Corrado використовував платформу VW Group A2, на якій базувався Golf другого покоління та споріднена Jetta. Він оснащувався 1,8-літровим мотором потужністю у 136, а пізніше 160 к.с. Протягом життєвого циклу модель постійно модернізували, спочатку під капотом з’явився 2-літровий мотор, а пізніше – агрегат з індексом VR6 (спочатку об’ємом 2.8, а пізніше – 2.9), потужність якого на сягала 190 сил. Для версій VR6 використовувались вже компоненти платформи VW A3. Цікавою особливістю моделі також був активний задній спойлер, який автоматично піднімався на швидкості понад 80 км/год.

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