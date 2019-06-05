Шоукар получил название Huracán Sterrato.

Обычно такие эксперименты над живыми машинами ставят в подпольных лабораториях тюнинг-ателье и частных гаражах автогиков, однако на этот раз гибрид суперкара и внедорожника был рожден в стенах родной мануфатуры Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе.

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Приложение к названию шоукара Lamborghini Huracan Sterrato в переводе не означает ничего, однако каждый итальянец поймет это слово, как "тот, что вгрызается в почву". И внедорожный суперкар вполне соответствует такому определению.

За основу для этого творения был взят Huracan Evo. Суперкару увеличили дорожный просвет на 47 мм, укоротили бамперы, чтобы улучшить геометрическую проходимость, колею расширили на 30 мм, а днище защитили металлическими пластинами. Довершают образ агрессивные внедорожные шины на 20-дюймовых дисках. Остальное – декор, хотя, частично и функциональный, как например светодиодная "люстра" на крыше.

Фото: концепт Lamborghini Huracan Sterrato / Lamborghini

Lamborghini не показала интерьер Huracan Sterrato, однако в релизе сказано, что внутри машины установлен легкий титановый каркас безопасности и новые карбоновые кресла с четырехточечными ремнями.

Силовой агрегат Sterrato – стоковый от Huracan Evo 640-сильный атмосферный V10 объемом 5,2 литра. Он сочетается с полным приводом и полноуправляемым шасси. Кроме того, фирменный электронный комплекс LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata), который объединяет управление силовым агрегатом, трансмиссией, системой стабилизации и адаптивной подвеской, специально для Sterrato перенастроили под внедорожный режим.

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