Шоукар отримав назву Huracán Sterrato.

Зазвичай такі експерименти над живими машинами ставлять у підпільних лабораторіях тюнінг-ательє та приватних гаражах автогіків, однак цього разу гібрид суперкара та позашляховика був народжений у стінах рідної мануфатури Lamborghini в Сант-Агата-Болоньєзе.

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Додаток до назви шоукара Lamborghini Huracan Sterrato у перекладі не означає нічого, однак кожен італієць зрозуміє це слово, як “той, що вгризається в грунт”. І позашляховий суперкар цілком відповідає такому визначенню.

За основу для цього творіння був узятий Huracan Evo. Суперкару збільшили дорожній просвіт на 47 мм, вкоротили бампери, аби покращити геометричну прохідність, колію розширили на 30 мм, а днище захистили металевими пластинами. Довершують образ агресивні позашляхові шини на 20-дюймових дисках. Решта – декор, хоча, по части й функціональний, як от світлодіодна “люстра” на даху.

Фото: концепт Lamborghini Huracan Sterrato / Lamborghini

Lamborghini не показала інтер'єр Huracan Sterrato, однак у релізі сказано, що всередині машини встановлений легкий титановий каркас безпеки і нові карбонові крісла з чотирьохточковими ременями.

Силовий агрегат Sterrato – стоковий від Huracan Evo: 640-сильний атмосферний V10 об'ємом 5,2 літри. Він поєднується з повним приводом і повнокерованим шасі. Крім того, фірмовий електронний комплекс LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata), який об'єднує управління силовим агрегатом, трансмісією, системою стабілізації і адаптивною підвіскою, спеціально для Sterrato переналаштували під позашляховий режим.

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