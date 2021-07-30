На перенесенном из Франкфурта в Мюнхен автосалоне немецкий бренд выставит восемь новинок, самой интересной из которых считается батарейный аналог E-Class.

Концерн Daimler анонсировал свои премьеры для выставки IAA Mobility, которая пройдет в Мюнхене 7 – 12 сентября. Под брендами Mercedes-Benz, Mercedes-EQ, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach и Smart будет представлено восемь новинок, пять из которых будут полностью электрическими, а еще одна – мощным гибридом.

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Mercedes-Benz расщедрился на две фотографии EQE – затемненный снимок машины с ракурса три четверти сзади и ночного вида салона. Младший брат EQS демонстрирует схожую концепцию интерьера и интересную графику кормовых фонарей.



Фото: салон Mercede-Benz EQE / Daimler

AMG на выставке, вероятно, будет представлять как раз флагманский электрический седан EQS, а от Maybach ждем роскошную версию кроссовера EQS SUV в статусе концепта. Также в Мюнхене должен произвести публичный дебют кроссовер EQB. Компанию им составит пока безымянный кроссовер от бренда smart, разработанный совместно с китайской Geely.

Daimler не уточняет, какой именно высокопродуктивный гибрид везет в Мюнхен, но можно ставить на то, что это будет Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe с 800-сильной установкой E-Performance.

Последние два дебютанта – это бронированный Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic и универсал повышенной проходимости C-Class All-Terrain. Перед открытием выставки автопроизводитель устроит онлайн-трансляцию на своей платформе Mercedes me media, в ходе которой расскажет о новинках.