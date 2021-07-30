На перенесеному з Франкфурту до Мюнхену автосалоні німецький бренд виставить вісім новинок, найцікавішою з яких вважається батарейний аналог E-Class.

Концерн Daimler анонсував свої прем’єри для виставки IAA Mobility, яка пройде в Мюнхені 7-12 вересня. Під брендами Mercedes-Benz, Mercedes-EQ, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach та Smart буде представлено вісім новинок, п'ять з яких будуть повністю електричними, а ще одна – потужним гібридом.

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Mercedes-Benz розщедрився на дві фотографії EQE – затемнений знімок машини з ракурсу три чверті ззаду та нічного вигляду салону. Молодший брат EQS демонструє схожу концепцію інтер’єру та цікаву графіку кормових ліхтарів.



Фото: салон Mercede-Benz EQE / Daimler

AMG на виставці, ймовірно, представлятиме якраз флагманський електричний седан EQS, а від Maybach чекаємо на розкішну версію кросовера EQS SUV у статусі концепту. Також у Мюнхені має справити публічний дебют кросовер EQB. Компанію їм складе поки що безіменний кросовер від бренду smart, розроблений спільно з китайською Geely.

Daimler не уточнює, який саме високопродуктивний гібрид везе до Мюнхена, але можна ставити на те, що це буде Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe з 800-сильною установкою E-Performance.

Останні два дебютанта – це броньований Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic та універсал підвищеної прохідності C-Class All-Terrain. Перед відкриттям виставки автовиробник влаштує онлайн-трансляцію на своїй платформі Mercedes me media, в ході якої розповість про новинки.