Люксовий кросовер повинен вийти у 2022 році, навіть раніше за електричний G-Class – EQG.

Генеральний директор Daimler Олла Каеленіус та група керівників Mercedes цього тижня зустрілись, щоб прийняти оновлену стратегію компанії, за якою половина модельного ряду німецького виробника до 2025 року повинна складатись із гібридів та електромобілів, а усі пізніші моделі будуть виключно електричними. У рамках зустрічі було зроблено кілька інших важливих заяв, а також анонсовано кілька новинок.

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Отже, після 2025 року усі автомобілі Mercedes будуть лише електричними, побудованими на трьох нових EV-платформах. Їх розробка ведеться за допомогою прототипа Vision EQXX – технологічного концепту, який використовується для досліджень та доведення інновацій, що покращують ефективність та запас ходу.

Крім того, Брітта Зегер, член правління Daimler з продажів та маркетингу, сказала аудиторії в прямому ефірі: “Чекайте на першокласну версію позашляховика [у стилі] Mercedes-Maybach EQS”, а також: “У 2024 році ми також запустимо наш повністю електричний G-клас”.



Фото: колом обведено Mercedes-Maybach EQS SUV / TopElectricSUV

Поки що безіменний люксовий позашляховик фігурує під іменем EQS SUV. Він стане електричним аналогом Mercedes-Maybach GLS. Виробник показав лише невеличку частину машини – на зображенні видно задню стійку з логотипом Maybach та ліхтар.

Фото: концепт Mercedes-Maybach Vision Luxury 2018 року / Daimler

Очікується, що Mercedes-Benz EQS SUV доповнить лінійку електрокарів ще до кінця цього року, разом з EQA, EQB та EQE, а у виконанні Maybach кросовер дебютує вже наступного. Оскільки характеристики електричного кросовера поки що не розкриті, можна орієнтуватись на силову установку седана EQS. Останній має акумулятор потужністю 107,8 кВт-год, що живить або задній привід на 329 кінських сил, або 4Matic на 516. Однак автовиробник також сказав, що працює над 715-сильною версією седана. Саме така силова установка найкраще пасувала б розкішному кросоверу від Maybach.

Що стосується електричного G-Class, виробник пообіцяв показати його вже у жовтні цього року на автосалоні у Мюнхені. Про силові установки моделі також нічого не відомо, однак виробник зареєстрував торгові марки EQG 560 та EQG 580 в ЄС на початку цього року.