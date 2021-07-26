Люксовый кроссовер должен выйти в 2022 году, даже раньше электрического G-Class – EQG.

Генеральный директор Daimler Олла Келениус и группа руководителей Mercedes на этой неделе встретились, чтобы принять обновленную стратегию компании, по которой половина модельного ряда немецкого производителя к 2025 году должна состоять из гибридов и электромобилей, а все более поздние модели будут исключительно электрическими. В рамках встречи было сделано несколько других важных заявлений, а также анонсировано несколько новинок.

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Итак, после 2025 года все автомобили Mercedes будут только электрическими, построенными на трех новых EV-платформах. Их разработка ведется при помощи прототипа Vision EQXX – технологического концепта, который используется для исследований и доказательства инноваций, которые улучшают эффективность и запас хода.

Кроме того, Бритта Зегер, член правления Daimler по продажам и маркетингу, сказала аудитории в прямом эфире: “Ждите первоклассную версию внедорожника [в стиле] Mercedes-Maybach EQS”, а также: “В 2024 году мы также запустим наш полностью электрический G-класс”.



Фото: кругом обведено Mercedes-Maybach EQS SUV / TopElectricSUV

Пока безымянный люксовый внедорожник фигурирует под именем EQS SUV. Он станет электрическим аналогом Mercedes-Maybach GLS. Производитель показал лишь небольшую часть машины – на картинке видна задняя стойка с логотипом Maybach и фонарь.

Фото: концепт Mercedes-Maybach Vision Luxury 2018 року / Daimler

Ожидается, что Mercedes-Benz EQS SUV дополнит линейку электрокаров еще до конца этого года, вместе с EQA, и EQB EQE, а в исполнении Maybach кроссовер дебютирует уже в следующем. Поскольку характеристики электрического кроссовера пока не раскрыты, можно ориентироваться на силовую установку седана EQS. Последний имеет аккумулятор мощностью 107,8 кВт-ч, что питает или задний привод на 329 лошадиных сил, или 4Matic на 516. Однако автопроизводитель также сказал, что работает над 715-сильной версии седана. Именно такая силовая установка лучше всего подходила бы роскошному кроссоверу от Maybach.

Что касается электрического G-Class, производитель пообещал показать его уже в октябре этого года на автосалоне в Мюнхене. О силовых установках модели также ничего неизвестно, однако производитель зарегистрировал торговые марки EQG 560 и EQG 580 в ЕС в начале этого года.