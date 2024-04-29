Немецкий автопроизводитель презентовал рестайлинг своего флагманского седана. Теперь будущие владельцы S-Class смогут выбрать автомобиль в двух новых цветах кузова.

Mercedes-Benz добавил в палитру доступных цветов S-Class новые цвета под названием зеленый серебристый металлик и бархатный коричневый металлик. К тому же автопроизводитель добавил подголовники с подушками в качестве стандартного оснащения.

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Автономные возможности S-Class, который стандартно оснащен системой беспилотного вождения третьего уровня, значительно улучшились. Немецкий автопроизводитель оснастил авто функцией автоматической смены полосы движения.

Теперь водителю не надо касаться переключателя указателей поворота, ведь автомобиль сам может перестроиться, чтобы опередить медленный автомобиль. Ранее эта опция была доступна исключительно для рынка США.

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Mercedes-Benz усовершенствовал информационно-развлекательную систему MBUX. Обновленная система позволяет транслировать видео RIDEVU от Sony. Также новый S-Class теперь будет предлагаться с системой напоминания о присутствии пассажира.

Немецкий автопроизводитель не менял линейку двигателей. S-Class все еще будет предлагаться с шестицилиндровыми двигателями, или с V8 на некоторых рынках. Плагин-гибрид S580e также доступен.

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Mercedes-Benz сообщил, что первые обновлённые автомобили поступят к дилерам уже в конце июля. Текущая цена за версию S500 4MATIC составляет $117 300. Возможно, стоимость обновленной модели несколько возрастет.