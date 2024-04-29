Німецький автовиробник презентував рестайлінг свого флагманського седана. Тепер майбутні власники S-Class зможуть обрати авто у двох нових кольорах кузова.

Mercedes-Benz додав в палітру доступних кольорів S-Class нові кольори під назвою зелений сріблястий металік й оксамитовий коричневий металік. До того ж автовиробник додав підголівники з подушками в якості стандартного оснащення.

Читайте також: Mercedes-Benz готує новий Vito

Автономні можливості S-Class, який стандартно оснащено системою безпілотного водіння третього рівня, значно покращились. Німецький автовиробник оснастив авто функцією автоматичної зміни смуги руху.

Тепер водію не треба торкатись перемикача покажчиків повороту, адже автомобіль сам може перелаштуватись, аби випередити повільний автомобіль. Раніше ця опція була доступна виключно для ринку США.

Також цікаво: Копію Mercedes-Benz G-класу з тюнінгом Brabus продають в Тернополі: ціна вас здивує

Mercedes-Benz вдосконалив інформаційно-розважальну систему MBUX. Оновлена система дозволяє транслювати відео RIDEVU від Sony. Також новий S-Class тепер пропонуватиметься з системою нагадування про присутність пасажира.

Німецький автовиробник не змінював лінійку двигунів. S-Class все ще пропонуватиметься з шестициліндровими двигунами, або з V8 на деяких ринках. Плагін-гібрид S580e також доступний.

Читайте також: Довгоочікуваний електричний Mercedes-Benz G-Class вразив технологіями

Mercedes-Benz повідомив, що перші оновлені автомобілі надійдуть до дилерів вже наприкінці липня. Поточна ціна за версію S500 4MATIC становить $117 300. Можливо, вартість оновленої моделі дещо зросте.