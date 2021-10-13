Недавно бренд Mercedes-Maybach представил концепт ультрароскошного электрического внедорожника EQS, а вскоре покажет второй "электрический шоу-кар".

Таинственный "Проект Майбах" – плод сотрудничества шеф-дизайнера Mercedes Гордена Вагнера и модельера Вирджил Абло, основателя бренда Off White и главного дизайнера Louis Vuitton.

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Шоукар представят публике на Art Basel Miami Beach в Майами. Пока о проекте известно немного. Автопроизводитель описывает это как концепт, "непохожий ни на что, ранее виденное в Mercedes". Также компания заявила, что демонстрационный автомобиль "иллюстрирует возможность дизайна, который не связан с актуальными чертежам или производственными спецификациями". Напоследок Вагнер добавляет, что концепт продемонстрирует "новый уровень роскоши".

Такое расплывчатое описание и упоминание "необычного дизайна" намекает, что электрокар вряд ли получит воплощение в серийном автомобиле, в отличие от концепта Mercedes-Maybach EQS.

Это уже не первый совместный проект немецкого автопроизводителя и модного дизайнера. Ранее они объединились, чтобы переосмыслить внедорожник G-Class и создать машину, названную Project Geländewagen.

Фото: материалы таинственного Project Maybach / Daimler