Люксовый внедорожник Mercedes-Maybach буд выпущен ограниченным тиражом из 100 машин.

Бренд Maybach празднует столетие своего первого серийного автомобиля и отмечает этот момент специальной серией машин. В компанию особым лимузинам Mercedes-Maybach S-Class Edition 100 немецкий производитель выпустит сотню особых GLS Edition 100.

Узнайте также: Электрический Mercedes EQS в США стоит дешевле S-Class

Юбилейный Maybach GLS выделяется такой же цветовой схемой кузова, как у седана Maybach S-Class Edition 100 – верхняя часть окрашена в голубой металлик Nautical Blue, а нижняя – серебристой Cirrus Silver. Внедорожник также получил уникальный набор кованых колес и шильды с обозначением юбилейной серии на задних оконных стойках.

Интерьер внедорожника также повторяет убранство Maybach S-Class Edition 100 – белоснежная кожа сочетается с натуральным деревом и хрусталем. GLS также получил дополнительную звукоизоляцию.

Где две модели Edition 100 отличаются, так это под капотом. S-Class оснащен V12, в то время как Maybach GLS Edition 100 предлагается с V8. Двигатель производит 557 лошадиных сил, что не намного ниже производительности V12 мощностью 612 л. с.

Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic Edition 100 начнет поступать в дилерские центры на своих первых рынках в 2022 году. Книги заказов открываются в четвертом квартале этого года, но производство ограничено 100 единицами, поэтому желающим приобрести такой внедорожник стоит заранее договориться с дилером.

Mercedes-Maybach уже закладывает основы для своих следующих 100 лет, демонстрируя на Мюнхенском автосалоне полностью электрический роскошный концепт внедорожника Maybach EQS.

Фото: Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic Edition 100 / Daimler