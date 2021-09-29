Люксовий позашляховик Mercedes-Maybach буд випущений обмеженим тиражем зі 100 машин.

Бренд Maybach святкує сторіччя свого першого серійного автомобіля і відзначає цей момент спеціальною серією машин. До компанії особливим лімузинам Mercedes-Maybach S-Class Edition 100 німецький виробник випустить сотню особливих GLS Edition 100.

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Ювілейний Maybach GLS виділяється такою ж кольоровою схемою кузова, як у седана Maybach S-Class Edition 100 – верхня частина пофарбована у блакитний металік Nautical Blue, а нижня – сріблястим Cirrus Silver. Позашляховик також отримав унікальний набір кованих коліс і шильди з позначенням ювілейної серії на задніх віконних стійках. І

Інтер’єр позашляховика також повторює оздоблення Maybach S-Class Edition 100 – білосніжна шкіра поєднується з натуральною деревиною та кришталем. GLS також отримав додаткову звукоізоляцію.

Де дві моделі Edition 100 відрізняються, так це під капотом. S-Class оснащується V12, тоді як Maybach GLS Edition 100 пропонується з V8. Двигун продукує 557 кінських сил, що не набагато нижче продуктивності V12 потужністю 612 к.с.

Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic Edition 100 почне надходити в дилерські центри на своїх перших ринках у 2022 році. Книги замовлень відкриваються у четвертому кварталі цього року, але виробництво обмежене 100 одиницями, тому охочим придбати такий позашляховик варто заздалегідь домовитись з дилером.

Mercedes-Maybach вже закладає основи для своїх наступних 100 років, демонструючи на Мюнхенському автосалоні повністю електричний розкішний концепт позашляховика Maybach EQS.

Фото: Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic Edition 100 / Daimler