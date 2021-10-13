Нещодавно бренд Mercedes-Maybach представив концепт ультрарозкішного електричного позашляховика EQS, а незабаром покаже другий "електричний шоукар".

Таємничий “Проєкт Майбах” – плід співпраці шеф-дизайнера Mercedes Гордена Вагнера та модельєра Вірджила Абло, засновника бренду Off White та головного дизайнера Louis Vuitton.

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Шоукар представлять публіці на заході Art Basel Miami Beach в Майамі. Наразі про проєкт відомо небагато. Автовиробник описує це як концепт, “несхожий ні на що, раніше бачене у Mercedes”. Також компанія заявила, що демонстраційний автомобіль “ілюструє можливість дизайну, який не пов'язаний з актуальними кресленнями або виробничими специфікаціями”. Наостанок Вагнер додає, що концепт продемонструє “новий рівень розкоші”.

Такий розпливчастий опис і згадування “небаченого дизайну” натякає, що електрокар навряд чи отримає втілення у серійному автомобілі, на відміну від концепту Mercedes-Maybach EQS.

Це вже не перший спільний проєкт німецького автовиробника та модного дизайнера. Раніше вони об'єдналися, щоб переосмислити позашляховик G-Class і створити машину, названу Project Geländewagen.

Фото: матеріали таємничого Project Maybach / Daimler