Владельцы приложения MG iSMART смогут следить за своим автомобилем

Система уже доступна для всех моделей MG, включая новый электрический родстер MG Cyberster. Для владельцев новых авто предусмотрено три года бесплатного пользования,, включающего полный набор онлайн-функций.

Компания MG отмечает, что с MG iSMART поездка начинается задолго до того, как водитель сядет за руль. В приложении можно просмотреть местонахождение автомобиля на карте, найти его на паркинге, запереть или открыть двери, а также дистанционно запустить прогрев или охлаждение салона.

iSMART превращает смартфон в персональный навигационный центр. Владелец может запланировать маршрут заранее, добавить остановки, зарядные станции или кафе - и отправить данные прямо в мультимедийную систему автомобиля.

Во время движения система обновляет данные о трафике в реальном времени, оптимизирует путь и показывает точное время прибытия. Кроме того, функция MG Touchpoint поможет найти ближайшего дилера или сервисный центр одним прикосновением на экране.

После завершения путешествия iSMART продолжает заботиться об автомобиле. В приложении можно проверить уровень заряда или топлива, давление в шинах, запас хода, состояние дверей и окон. К тому же система автоматически отправляет оповещения в случае подозрительной активности или попытки несанкционированного запуска. Интересно, что приложение даже показывает, сколько CO2 вы сэкономили, управляя электромобилем.

Для владельцев электрических MG система открывает еще больше возможностей. Через iSMART можно удаленно проверить запас хода, начать или остановить зарядку и даже запланировать ее на ночь, чтобы воспользоваться более низкими тарифами на электроэнергию.

В зимний период приложение позволяет предварительно подогреть батарею до оптимальной температуры, обеспечивая стабильную производительность. А во время поездки система покажет расположение зарядных станций и время до полного заряда.

MG iSMART предоставляется бесплатно в течение первых трех лет после покупки автомобиля. Владельцы получают полный набор функций, включая онлайн-сервисы, диагностикой, навигацией и автоматическими обновлениями. Бренд позиционирует iSMART как “автомобиль в смартфоне” - технологию, которая делает ежедневное взаимодействие с машиной интуитивной, удобной и умной.