MG Cyberster уже в Украине: сколько стоит 510-сильный родстер с дверями "крылья бабочки"

Силуэт Cyberster сочетает традиционные пропорции родстера с футуристическими элементами - длинным капотом, низкой посадкой и плавными линиями кузова. Безрамочные двери, открывающиеся вверх, создают впечатляющий эффект, тогда как электрическая мягкая крыша складывается всего за 10 секунд, превращая автомобиль из купе в кабриолет.

Две версии - до 510 л.с. и 3,2 секунды до 100 км/ч

Для украинского рынка MG предлагает две модификации Cyberster.

Trophy - один электродвигатель на задней оси мощностью 340 л.с., запас хода до 507 км (по циклу WLTP).

GT - полный привод от двух электромоторов общей мощностью 510 л.с. и 725 Нм крутящего момента. Разгон 0–100 км/ч занимает 3,2 секунды, запас хода - до 443 км (WLTP).

Обе версии оснащены батареей емкостью 77 кВт-ч, поддерживающей быструю зарядку от 10% до 80% за 38 минут.

Дизайн, который привлекает внимание

Cyberster продолжает более 100-летнюю историю спортивных авто бренда MG. Его дизайн базируется на философии Pioneering Design - классические британские пропорции с акцентом на аэродинамику и современную эстетику. Коэффициент сопротивления воздуха составляет 0,269 Cd, а характерная задняя часть Kammback и новые фары Stormeye Headlights отсылают к легендарному MG B Roadster.

MG B Roadster та MG Cyberster

Особое внимание инженеры уделили дверям “крылья бабочки” - они имеют интеллектуальный электропривод, сенсоры препятствий, антизажим и стабильную работу даже в сложных погодных условиях.

Технологический салон и премиальный комфорт

Внутри - три экрана, цифровой руль MG Sport и сиденья нового поколения из комбинации кожи и алькантары. Аудиосистема Bose с восемью динамиками создает эффект концертного зала, а технология AudioPilot автоматически регулирует звучание в зависимости от скорости и шума. С помощью мобильного приложения iSMART владельцы могут дистанционно управлять зарядкой, климатом, безопасностью и проверять состояние батареи

Динамика и безопасность

Cyberster получил переднюю подвеску с двойным поперечным рычагом, заднюю пятирычажную независимую конструкцию, распределение веса 50:50 и низкий центр тяжести - всего 440 мм. Тормозная система Brembo с 4-поршневыми суппортами позволяет остановить авто со 100 км/ч за 33 метра.

Водителям доступны режимы Comfort, Sport, Super Sport и Launch Control, а комплекс систем ADAS обеспечивает адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, контроль полосы и предотвращение открытия дверей при приближении препятствий. MG Cyberster уже доступен для заказа в официальных дилерских центрах. Цены стартуют от 2 054 400 гривен.

“Cyberster олицетворяет ДНК MG - сочетание британского стиля, драйва и современных технологий. Этот автомобиль создан для тех, кто ценит эмоции за рулем и мыслит прогрессивно”, — отметил Марк Парех, бренд-директор MG в Украине.