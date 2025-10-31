Власники додатку MG iSMART зможуть слідкувати за своїм авто

Система вже доступна для всіх моделей MG, включно з новим електричним родстером MG Cyberster. Для власників нових авто передбачено три роки безкоштовного користування, що включає повний набір онлайн-функцій.

Читайте також: MG Cyberster вже в Україні: 510-сильний родстер із дверима “крила метелика”

Компанія MG зазначає, що з MG iSMART поїздка починається задовго до того, як водій сяде за кермо. У додатку можна переглянути місцезнаходження автомобіля на мапі, знайти його на паркінгу, замкнути чи відкрити двері, а також дистанційно запустити прогрів чи охолодження салону.

iSMART перетворює смартфон на персональний навігаційний центр. Власник може запланувати маршрут заздалегідь, додати зупинки, зарядні станції чи кав’ярні — і надіслати дані прямо у мультимедійну систему автомобіля.

Під час руху система оновлює дані про трафік у реальному часі, оптимізує шлях і показує точний час прибуття. Крім того, функція MG Touchpoint допоможе знайти найближчого дилера або сервісний центр одним дотиком на екрані.

Корисно: Euro NCAP провела серію краш-тестів нових авто: хто показав найгірший результат

Після завершення подорожі iSMART продовжує піклуватися про автомобіль. У додатку можна перевірити рівень заряду або пального, тиск у шинах, запас ходу, стан дверей і вікон. До того ж система автоматично надсилає сповіщення у разі підозрілої активності або спроби несанкціонованого запуску. Цікаво, що додаток навіть показує, скільки CO2 ви заощадили, керуючи електромобілем.

Для власників електричних MG система відкриває ще більше можливостей. Через iSMART можна віддалено перевірити запас ходу, розпочати або зупинити зарядку і навіть запланувати її на ніч, щоб скористатися нижчими тарифами на електроенергію.

У зимовий період додаток дозволяє попередньо підігріти батарею до оптимальної температури, забезпечуючи стабільну продуктивність. А під час поїздки система покаже розташування зарядних станцій і час до повного заряду.

Читайте також: Новий MG ZS з'явився в Україні з інноваційним гібридним приводом: відома ціна

MG iSMART надається безкоштовно протягом перших трьох років після купівлі автомобіля. Власники отримують повний набір функцій, включно з онлайн-сервісами, діагностикою, навігацією та автоматичними оновленнями. Бренд позиціонує iSMART як “автомобіль у смартфоні” — технологію, яка робить щоденну взаємодію з машиною інтуїтивною, зручною й розумною.