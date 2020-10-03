Клавиша, которая все чаще заменяет в автомобилях рычаг стояночного тормоза, часто смущает многих водителей старой школы. Мол, такой ручник очень ограничен в функционале и годится он только для кисейных барышень и в целом – для идеальных условий вождения. Правда ли это?

С точки зрения результата, электрический (или еще говорят – электронный) стояночный тормоз не отличается от тросового (механического). В тормозных механизмах задних колес есть такие же колодки, которые прижимаются к диску и затормаживают его. Только прижимает колодки не трос с рычагом, а электромоторчик с редуктором. (Хотя есть упрощенные конструкции с тросом, в которых вместо рычага в салоне, который тянет водитель, там же установлен электромотор).

Электрический стояночный тормоз устроен сложнее механического, но при удачном воплощении электроника дает водителю много преимуществ

Но отсутствие прямой связи между манипуляциями водителя и движением колодок воспринимается технически подкованными владельцами как невозможность реализовать все функции стояночного тормоза.

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Чаще всего перечень претензий такой:

Электротормозом нельзя сорвать машину в контролируемый занос при активном управлении. И это таки правда. Но правда и в том, что чаще всего тормоза электрифицируют на солидных премиальных авто и семейных моделях, на которых никому не приходит мысль “давать угла”.

в контролируемый занос при активном управлении. И это таки правда. Но правда и в том, что чаще всего тормоза электрифицируют на солидных премиальных авто и семейных моделях, на которых никому не приходит мысль “давать угла”. Электротормозом нельзя тормозить во время движения, якобы потому, что машину развернет от резкой блокировки задних колес. Это неправда. Стояночный тормоз независимо от типа его привода всегда имеет вторую функцию – выполняет роль аварийного тормоза при отказе основной (рабочей) системы. Поэтому тормозить на скорости можно – машина начнет плавно замедляться вплоть до полной остановки. Сначала ее будет замедлять рабочая тормозная система, а перед полной остановкой вступит в действие собственно стояночный тормоз. При этом штатные системы ABS и ESP обеспечат курсовую устойчивость машины. Конкретно об алгоритме активации “ручника” на ходу надо почитать в заводском мануале, например, часто нужно не просто коротко потянуть клавишу (нажать кнопку), а принудительно ее удерживать.

На самом деле половина водительских фобий относительно электрического "ручника" являются всего лишь мифами

Зимой колодки примерзнут к дискам, а принудительно отпустить “электроручник” после парковки на ночь нельзя. Это неправда. Существует возможность отключить тормоз, который автоматически затянулся после выключения двигателя на парковке. Алгоритм выясните у дилера марки или в заводском мануале.

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Когда сел аккумулятор, машину с ручника не снять . Во многих случаях это правда. Но у некоторых моделей авто на такой случай есть механический привод разблокировки.

Дорогой ремонт. Формально это правда. Но отсутствие троса в приводе стояночного тормоза повышает надежность электрического “ручника”. То есть потребность в сервисе или ремонте возникает позже, чем у механических (тросовых) систем.

Чтобы современные колодки примерзли к дискам, нужно стечение нескольких обстоятельств, поэтому явление это довольно редкое. Но оно имеет место.

Преимущества электрического стояночного тормоза

Несмотря на все недостатки – мифические и реальные – у электрического “ручника” есть несколько неоспоримых преимуществ. “Распробовав” которые большая часть автомобилистов уже не представляет себе машину с рычагом или педалью механического привода стояночного тормоза.

Попробуйте возразить что-то на это:

Отсутствие каких-либо манипуляций при постановке и снятии с торможения.

Автоматическое затормаживание при парковке и растормаживание при начале движения.

Возможность реализации функции Auto Hold – удержание машины от отката.

Во многих моделях электротормоза самостоятельно регулируют зазоры в приводе, и такой “ручник” всегда держит эффективно.

Рекомендация Авто24

К сожалению или к радости, но многие из современных автомобилей не дают водителю выбора между классическим механическим “ручником” и электрическим. Возможно, пора смириться и начать привыкать к “оцифрованным” новациям даже во вторичных системах автомобиля? Но варианты с чистой механикой все еще есть…

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