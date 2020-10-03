Клавиша, которая все чаще заменяет в автомобилях рычаг стояночного тормоза, часто смущает многих водителей старой школы. Мол, такой ручник очень ограничен в функционале и годится он только для кисейных барышень и в целом – для идеальных условий вождения. Правда ли это?
С точки зрения результата, электрический (или еще говорят – электронный) стояночный тормоз не отличается от тросового (механического). В тормозных механизмах задних колес есть такие же колодки, которые прижимаются к диску и затормаживают его. Только прижимает колодки не трос с рычагом, а электромоторчик с редуктором. (Хотя есть упрощенные конструкции с тросом, в которых вместо рычага в салоне, который тянет водитель, там же установлен электромотор).
Электрический стояночный тормоз устроен сложнее механического, но при удачном воплощении электроника дает водителю много преимуществ
Но отсутствие прямой связи между манипуляциями водителя и движением колодок воспринимается технически подкованными владельцами как невозможность реализовать все функции стояночного тормоза.
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Чаще всего перечень претензий такой:
- Электротормозом нельзя сорвать машину в контролируемый занос при активном управлении. И это таки правда. Но правда и в том, что чаще всего тормоза электрифицируют на солидных премиальных авто и семейных моделях, на которых никому не приходит мысль “давать угла”.
- Электротормозом нельзя тормозить во время движения, якобы потому, что машину развернет от резкой блокировки задних колес. Это неправда. Стояночный тормоз независимо от типа его привода всегда имеет вторую функцию – выполняет роль аварийного тормоза при отказе основной (рабочей) системы. Поэтому тормозить на скорости можно – машина начнет плавно замедляться вплоть до полной остановки. Сначала ее будет замедлять рабочая тормозная система, а перед полной остановкой вступит в действие собственно стояночный тормоз. При этом штатные системы ABS и ESP обеспечат курсовую устойчивость машины. Конкретно об алгоритме активации “ручника” на ходу надо почитать в заводском мануале, например, часто нужно не просто коротко потянуть клавишу (нажать кнопку), а принудительно ее удерживать.
На самом деле половина водительских фобий относительно электрического "ручника" являются всего лишь мифами
- Зимой колодки примерзнут к дискам, а принудительно отпустить “электроручник” после парковки на ночь нельзя. Это неправда. Существует возможность отключить тормоз, который автоматически затянулся после выключения двигателя на парковке. Алгоритм выясните у дилера марки или в заводском мануале.
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- Когда сел аккумулятор, машину с ручника не снять. Во многих случаях это правда. Но у некоторых моделей авто на такой случай есть механический привод разблокировки.
- Дорогой ремонт. Формально это правда. Но отсутствие троса в приводе стояночного тормоза повышает надежность электрического “ручника”. То есть потребность в сервисе или ремонте возникает позже, чем у механических (тросовых) систем.
Чтобы современные колодки примерзли к дискам, нужно стечение нескольких обстоятельств, поэтому явление это довольно редкое. Но оно имеет место.
Преимущества электрического стояночного тормоза
Несмотря на все недостатки – мифические и реальные – у электрического “ручника” есть несколько неоспоримых преимуществ. “Распробовав” которые большая часть автомобилистов уже не представляет себе машину с рычагом или педалью механического привода стояночного тормоза.
Попробуйте возразить что-то на это:
- Отсутствие каких-либо манипуляций при постановке и снятии с торможения.
- Автоматическое затормаживание при парковке и растормаживание при начале движения.
- Возможность реализации функции Auto Hold – удержание машины от отката.
- Во многих моделях электротормоза самостоятельно регулируют зазоры в приводе, и такой “ручник” всегда держит эффективно.
Рекомендация Авто24
К сожалению или к радости, но многие из современных автомобилей не дают водителю выбора между классическим механическим “ручником” и электрическим. Возможно, пора смириться и начать привыкать к “оцифрованным” новациям даже во вторичных системах автомобиля? Но варианты с чистой механикой все еще есть…
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