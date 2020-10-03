Клавіша, яка все частіше замінює в автомобілях важіль стоянкового гальма, відлякує багатьох водіїв старої школи. Мовляв, такий ручник дуже обмежений у функціоналі і годиться він тільки для серпанкових панночок та в цілому – для ідеальних умов водіння. Чи правда це?

З точки зору результату, електричне (або ще кажуть – електронне) стоянкове гальмо не відрізняється від тросового (механічного). У гальмівних механізмах задніх коліс є такі ж колодки, які притискуються до диска і загальмовують його. Тільки притискує колодки не трос з важелем, а електромоторчик з редуктором. Хоча є спрощені конструкції з тросом, в яких замість важеля в салоні, який тягне водій, там же встановлено електромотор.

Електричне стоянкове гальмо влаштовано складніше механічного, але при вдалому втіленні електроніка дає водієві багато переваг

Але відсутність прямого зв’язку між маніпуляціями водія та рухом колодок сприймається технічно підкутими власниками як неможливість реалізувати усі функції стоянкового гальма.

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Найчастіше перелік претензій такий:

Електрогальмом не можна зірвати машину в контрольований занос при активному керуванні. І це таки правда. Але правда і в тому, що найчастіше гальма електрифікують на поважних преміальних авто та сімейних моделях, на яких нікому не спадає думку “давати кута”.

Електрогальмом не можна гальмувати під час руху, начебто тому, що машину розверне від різкого блокування задніх коліс. Це неправда. Стоянкове гальмо незалежно від типу його приводу завжди має другу функцію – виконує роль аварійного гальма при відмові основної (робочої) системи. Тому гальмувати на швидкості можна – машина почне плавно уповільнюватись аж до повної зупинки. Спочатку її буде уповільнювати робоча гальмівна система, а перед повною зупинкою вступить у дію власне стоянкове гальмо. При цьому штатні системи ABS та ESP забезпечать курсову стійкість машини. Конкретно про алгоритм активації “ручника” на ходу треба почитати в заводському мануалі, часто треба не просто коротко потягнути клавішу (натиснути кнопку), а примусово утримувати її.

Насправді половина водійських фобій щодо електричного “ручника” є всього лише міфами

Взимку колодки примерзнуть до дисків, а примусово відпустити “електроручник” після паркування на ніч не можна. Це неправда. Є можливість відключити гальмо, яке автоматично затягнулося після виключення двигуна на парковці. Алгоритм з’ясуйте у дилера марки або в заводському мануалі.

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Коли сів акумулятор , машину з ручника не зняти. В багатьох випадках де правда. Але у деяких моделей авто на такий випадок є механічний привід розблокування.

Дорогий ремонт. Формально це правда. Але відсутність троса у приводі стоянкового гальма підвищує надійність електричного “ручника”. Тобто потреба в сервісі або ремонті виникає пізніше, ніж у механічних (тросових) систем.

Щоб сучасні колодки примерзли до дисків, потрібен збіг кількох обставин, тож явище це доволі рідкісне. Але воно має місце.

Переваги електричного стоянкового гальма

Попри всі недоліки – міфічні та реальні – у електричного “ручника” є кілька беззаперечних переваг. “Розкуштувавши” їх, велика частина автомобілістів вже не уявляє собі машину з важелем або педаллю механічного приводу стоянкового гальма.

Спробуйте заперечити щось на це:

Відсутність будь-яких маніпуляцій при постановці та знятті з гальмування.

Автоматичне загальмовування при паркуванні та розгальмовування при початку руху.

Можливість реалізації функції Auto Hold – утримання машини від відкочування

В багатьох моделях електрогальма самостійно регулюють зазори в приводі, і такий “ручник” завжди тримає ефективно.

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На жаль чи на радість, але багато які з сучасних автомобілів не дають водієві вибору між класичним механічним “ручником” і електричним. Можливо, час зміритися і почати звикати до “оцифрованих” новацій навіть у вторинних системах автомобіля? Але варіанти з чистою механікою все ще є…

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