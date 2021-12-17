Дизайнеров этого электрического баги вдохновили детские конструкторы.

"My Ami Buggy создан в соответствии с философией Ami – следовательно, это не просто автомобиль. Мы черпали вдохновение в конструкторах. Мы использовали приемы промышленного дизайна, эргономики и эстетики, охватив как предметы быта (мебель, освещение), так и модные аксессуары (кроссовки, спортивное снаряжение, очки) и т.д.”, – говорит Самюэль Перикль, дизайнер My Ami Buggy.

Концепт My Ami Buggy имеет защитные дуги, решетки на фарах, а также бамперы и панели с шевронами. При взгляде сбоку видны новые колесные арки и защитные трубы вдоль нижних частей дверных проемов. Багажник на крыше и запасное колесо подчеркивают приключенческий дух концепта. Все эти декоративные элементы выполнены в едином черном цвете.

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Светодиодная полоса на передней части крыши и музыка из Bluetooth-колонок создают атмосферу “посиделок у костра”.

Вместо дверей My Ami Buggy оснащается прозрачными водонепроницаемыми шторками, которые можно развернуть в плохую погоду. Они застегиваются на молнии и благодаря проемам в верхних частях напоминают традиционные двери с окнами обычных автомобилей. Эти защитные шторки можно снять, свернуть и разместить за сиденьями в специальных сумках для хранения.

Над лобовым стеклом на крыше был установлен специальный козырек, который дополнительно защищает от капризов погоды. Он обеспечивает тень в жаркие летние дни, защищая от лучей полуденного солнца.

Широкие грязевые шины и диски матового золотистого цвета с большим вылетом обеспечивают превосходное сцепление с дорогой и устойчивость на любых покрытиях.

Декор и наклейки, отражающие рисунок шевронов – неотъемлемая часть стиля Citroën – встречаются по всему автомобилю.

Желтые наклейки в виде стрелок под спойлером указывают направление движения ветра – как отсылку к авиации. Аналогичный декор расположен на колесных арках.

В зеркале заднего вида со стороны водителя располагается значок"+", свидетельствующий об электрической силовой установке. Этот символ обозначает клемму аккумуляторной батареи, а также парковочные места, зарезервированные для электромобилей.

Особенно тщательную работу дизайнеры концепта My Ami Buggy провели над тремя компонентами салона: сиденье, отсеки для хранения и багажный отсек.

Концепт My Ami Buggy оснащается новыми подушками сидений Advanced Comfort® с увеличенным в два раза по сравнению с Ami слоем пены (70 мм вместо 35 мм). Дополнительный объем пены с эффектом памяти позволил достичь еще большей мягкости и меньшей массы. Подушки можно легко снять, чтобы вымыть или заменить на новые. Сиденья состоят из двух соединенных рамок, расположенных друг над другом. Их дизайн напоминает буй, создавая дополнительную отсылку к миру пляжного отдыха.

Отсеки для хранения отличаются тщательной продуманностью и возможностью транспортировки. Каждый из боксов выполняет в салоне свою функцию, но при необходимости их можно забрать с собой – например, чтобы устроить пикник или отправиться на прогулку.

Уже доступные аксессуары для My Ami отсеки для хранения на передней панели в концепте My Ami Buggy получили специальные доработки. Для надежной фиксации предметов над боксами установлена металлическая рамка золотистого цвета.

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Специально для автомобиля была разработана линейка предметов багажа, каждый из которых идеально вписывается в салон автомобиля. В центральной части руля, что получил специальную выемку, на магните крепится поясная сумка – при желании ее также можно носить на ремне благодаря специальным петлям. Под передней панелью, где Ami предусмотрено место для чемодана с ручной кладью, теперь размещается сумка-рюкзак с клапаном. Для защиты от опрокидывания в нижней части отсека предусмотрена специальная трубчатая конструкция.

Также отсеки для хранения предусмотрены в дверях на высоте сидений. В них можно разместить любые предметы или вместительную съемную сумку, специально спроектированную для них и открывающуюся изнутри автомобиля. Она может служить как удобный поддон. Для разблокировки дверей, открывающихся в противоположных направлениях – как на Ami – предусмотрена яркая кнопка.

Зарядный кабель размещается в специальном удобном держателе на каркасе пассажирской двери в форме ручки.

Аксессуары концепта My Ami Buggy – это не просто стильные акценты. Все они выполняют определенные функции. Дизайнеры поставили себя на место любителей всяческих форм досуга, чтобы придумать функциональные и полезные вещи, которые делают поездки на My Ami Buggy не только веселыми, но и удобными.

Дизайн салона был сделан максимально интуитивным, чтобы упростить пользование автомобилем и всеми его компонентами. Например, многие элементы, используемые в качестве фиксаторов или для регулировок, выполнены в виде однообразных колесиков. Их дизайн интуитивно напоминает назначение и принцип действия. Использование одинаковых фиксаторов для крепления многих аксессуаров в салоне позволяет легко снимать и переставлять их – как в конструкторе.

В частности, это относится и к держателю камеры – незаменимого инструмента для съемки и мгновенной отправки в соцсети ярких моментов вашей поездки или окружающих ландшафтов.

Зеркала заднего вида, регулируемые благодаря встроенным фиксаторам шарнирам, можно убрать в специально предусмотренные ниши в дверях.

Подстаканник или держатель для бутылок может быть размещен на передней панели или вместо держателя для сумки My Ami.

Созданный для My Ami держатель для смартфона, расположенный справа от места водителя, в концепте My Ami Buggy стал дизайнерским цилиндрическим аксессуаром и получил колесо винта для фиксации устройства на правой стороне. Как еще одна приятная опция этот цилиндр может быть украшен гравировкой в виде имени владельца.

Bluetooth-колонку можно зафиксировать в закругленной нише на передней панели за рулем с помощью специального конического крепления.

Концепт My Ami Buggy – это прежде всего призыв насладиться жизнью и удовлетворить свою страсть к свободе, отдыху и нонконформизму. Этот стильный и смелый эксперимент, готовый пополнить списки рождественских желаний множества людей по всему миру, в очередной раз демонстрирует разнообразие образов, которые могут быть созданы для Ami – экстраординарного автомобиля, разработанного Citroën для исследования новых горизонтов.