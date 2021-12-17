Дизайнерів цього електричного багі надихнули дитячі конструктори.

“My Ami Buggy створено відповідно до філософії Ami – отже, це не просто автомобіль. Ми черпали натхнення в конструкторах. Ми використали прийоми промислового дизайну для ергономіки та естетики, охопивши як предмети побуту (меблі, освітлення тощо), так і модні аксесуари (кросівки, спортивне спорядження, окуляри) і т.д.”, – говорить Самюель Перікль, дизайнер My Ami Buggy.

Концепт My Ami Buggy має захисні дуги, решітки на фарах, а також бампери та панелі з шевронами. При погляді збоку видно нові колісні арки та захисні труби вздовж нижніх частин дверних отворів. Багажник на даху та запасне колесо підкреслюють пригодницький дух концепту. Всі ці декоративні елементи виконані у єдиному чорному кольорі.

До речі Citroën Ami буде служити у французькій армії

Світлодіодна смуга на передній частині даху та музика з Bluetooth-колонок створюють атмосферу “посиденьок біля вогнища”.

Замість дверей My Ami Buggy оснащується прозорими водонепроникними шторками, які можна розгорнути в погану погоду. Вони застібаються на блискавці та завдяки прорізам у верхніх частинах нагадують традиційні двері з вікнами звичайних автомобілів. Ці захисні шторки можна зняти, згорнути та розмістити за сидіннями у спеціальних сумках для зберігання.

Над лобовим склом на даху було встановлено спеціальний козирок, який додатково захищає від примх погоди. Він забезпечує тінь у спекотні літні дні, захищаючи від променів полуденного сонця.

Широкі грязьові шини та диски матового золотистого кольору з великим вильотом забезпечують чудове зчеплення з дорогою та стійкість на будь-яких покриттях.

Декор та наклейки, що відображають малюнок шевронів – невід'ємну частину стилю Citroën – зустрічаються по всьому автомобілю.

Жовті наклейки у вигляді стрілок під спойлером вказують напрямок руху вітру - як відсилання до авіації. Аналогічний декор розташований на колісних арках.

У дзеркалі заднього виду з боку водія розташовується значок “+”, що свідчить про електричну силову установку. Цей символ позначає клему акумуляторної батареї, а також паркувальні місця, зарезервовані для електромобілів.

Особливо ретельну роботу дизайнери концепту My Ami Buggy провели над трьома компонентами салону: сидіння, відсіки для зберігання та багажний відсік.

Концепт My Ami Buggy оснащується новими подушками сидінь Advanced Comfort® із збільшеним у два рази порівняно з Ami шаром піни (70 мм замість 35 мм). Додатковий обсяг піни з ефектом пам'яті дозволив досягти ще більшої м'якості та меншої маси. Подушки можна легко зняти, щоб вимити чи замінити на нові. Сидіння складаються із двох з'єднаних каркасів, розміщених один над одним. Їхній дизайн нагадує буй, створюючи додаткове відсилання до світу пляжного відпочинку.

Відсіки для зберігання відрізняються ретельною продуманістю та можливістю транспортування. Кожен із боксів виконує в салоні свою функцію, проте за необхідності їх можна забрати з собою – наприклад, щоб влаштувати пікнік або вирушити на прогулянку.

Вже доступні аксесуари для My Ami відсіки для зберігання на передній панелі в концепті My Ami Buggy отримали спеціальні доробки. Для надійної фіксації предметів над боксами встановлено металеву рамку золотистого кольору.

Також цікаво Lexus показав водневий баггі

Спеціально для автомобіля була розроблена лінійка предметів багажу, кожен із яких ідеально вписується в салон автомобіля. У центральній частині керма, що отримав спеціальну виїмку, на магніті кріпиться поясна сумка – за бажання її також можна носити на ремені завдяки спеціальним петлям. Під передньою панеллю, де Ami передбачено місце для валізи з ручною поклажею, тепер розміщується сумка-рюкзак з клапаном. Для захисту від перекидання в нижній частині відсіку передбачено спеціальну трубчасту конструкцію.

Також відсіки для зберігання передбачені у дверях на висоті сидінь. У них можна розмістити будь-які предмети або містку сумку, що знімається, спеціально спроектовану для них і відкривається зсередини автомобіля. Вона може служити як зручний піддон. Для розблокування дверей, що відкриваються у протилежних напрямках – як на Ami – передбачена яскрава кнопка.

Зарядний кабель розміщується у спеціальному зручному тримачі на каркасі пасажирських дверей у формі ручки.

Аксесуари концепту My Ami Buggy – це не просто стильні акценти. Усі вони виконують певні функції. Дизайнери поставили себе на місце любителів усіляких форм дозвілля, щоб придумати функціональні та корисні речі, які роблять поїздки на My Ami Buggy не тільки веселими, а й зручними.

Дизайн салону був зроблений максимально інтуїтивним, щоб спростити користування автомобілем та всіма його компонентами. Наприклад, багато елементів, що використовуються як фіксатори або для регулювань, виконані у вигляді одноманітних коліщаток. Їх дизайн інтуїтивно нагадує призначення та принцип дії. Використання однакових фіксаторів для кріплення багатьох аксесуарів у салоні дозволяє легко знімати та переставляти їх – як у конструкторі.

Зокрема, це відноситься і до тримача камери – незамінного інструменту для зйомки та миттєвої відправки в соцмережі яскравих моментів вашої поїздки або навколишніх ландшафтів.

Дзеркала заднього виду, регульовані завдяки вбудованим фіксаторам шарнірам, можна прибрати в спеціально передбачені ніші у дверях.

Підстаканник або тримач для пляшок може бути розміщений на передній панелі або замість тримача для сумки My Ami.

Створений для My Ami утримувач для смартфона, розташований праворуч від місця водія, в концепті My Ami Buggy став дизайнерським циліндричним аксесуаром і отримав колесо гвинта для фіксації пристрою на правій стороні. Як ще одна приємна опція цей циліндр може бути прикрашений гравіюванням у вигляді імені власника.

Bluetooth-колонку можна зафіксувати в закругленій ніші на передній панелі за кермом за допомогою спеціального конічного кріплення.

Концепт My Ami Buggy – це насамперед заклик насолодитися життям та задовольнити свою пристрасть до свободи, відпочинку та нонконформізму. Цей стильний та сміливий експеримент, готовий поповнити списки різдвяних бажань безлічі людей по всьому світу, в черговий раз демонструє різноманітність образів, які можуть бути створені для Ami – екстраординарного автомобіля, розробленого Citroën для дослідження нових горизонтів.