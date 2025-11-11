Mitsubishi может возродить Lancer EVO: подробности

“Конечно, у нас есть мечта относительно Lancer Evolution. Это моя личная мечта”, - признался инженер Mitsubishi Каору Савасе в интервью изданию Drive. По его словам, следующее поколение спортивного седана, если оно получит “зеленый свет”, может предлагаться с плагин-гибридной установкой (PHEV).

Технологическую базу для этого уже создано - в кроссовере Outlander PHEV такая система развивает 302 л.с., а новый концепт Elevance идет еще дальше, используя четыре электромотора и двигатель, который работает на углеродно-нейтральном топливе.

Mitsubishi Lancer Evolution X

В Mitsubishi признают: будущий Evo должен быть электрифицированным, но при этом сохранить характер, за который его любили. Речь идет о фирменной системе полного привода Super All Wheel Control (S-AWC), которую Савасе также помогал создавать. Она позволяет точно управлять крутящим моментом между всеми колесами - ключевой элемент ДНК Evo.

Впрочем, главная проблема - отсутствие базового седана Lancer, который давно сняли с производства. Без помощи партнеров по альянсу Renault-Nissan возвращение Evo может оказаться слишком дорогим. В то же время бренд Ralliart, который Mitsubishi постепенно возрождает, может стать плацдармом для будущих “заряженных” моделей.

“Мы рассматриваем различные варианты использования бренда Ralliart, но пока не готовы говорить подробнее”, - намекнул Савасе. Несмотря на молчание официальных лиц, наследие Evo живет в воображении дизайнеров и фанатов. Художник Hycade Design недавно показал свой собственный цифровой концепт нового Lancer Evolution.

Его видение - агрессивный спортивный седан с широкими крыльями, футуристическими фарами и классическим силуэтом Evo X, переосмысленным для электрической эпохи. И хотя это лишь рендер, он идеально показывает, насколько сильно поклонники все еще ждут возвращения легенды.