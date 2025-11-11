Mitsubishi може відродити Lancer EVO: подробиці

“Звичайно, у нас є мрія щодо Lancer Evolution. Це моя особиста мрія”, — зізнався інженер Mitsubishi Каору Савасе в інтерв’ю виданню Drive. За його словами, наступне покоління спортивного седана, якщо воно отримає “зелене світло”, може пропонуватись з плагін-гібридною установкою (PHEV).

Технологічну базу для цього вже створено — в кросовері Outlander PHEV така система розвиває 302 к.с., а новий концепт Elevance іде ще далі, використовуючи чотири електромотори та двигун, який працює на вуглецево-нейтральному паливі.

Mitsubishi Lancer Evolution X

У Mitsubishi визнають: майбутній Evo має бути електрифікованим, але при цьому зберегти характер, за який його любили. Йдеться про фірмову систему повного приводу Super All Wheel Control (S-AWC), яку Савасе також допомагав створювати. Вона дозволяє точно керувати крутним моментом між усіма колесами — ключовий елемент ДНК Evo.

Втім, головна проблема — відсутність базового седана Lancer, який давно зняли з виробництва. Без допомоги партнерів по альянсу Renault-Nissan повернення Evo може виявитися занадто дорогим. Водночас бренд Ralliart, який Mitsubishi поступово відроджує, може стати плацдармом для майбутніх “заряджених” моделей.

“Ми розглядаємо різні варіанти використання бренду Ralliart, але поки що не готові говорити детальніше”, — натякнув Савасе. Попри мовчання офіційних осіб, спадщина Evo живе в уяві дизайнерів та фанатів. Художник Hycade Design нещодавно показав свій власний цифровий концепт нового Lancer Evolution.

Його бачення — агресивний спортивний седан із широкими крилами, футуристичними фарами та класичним силуетом Evo X, переосмисленим для електричної епохи. І хоча це лише рендер, він ідеально показує, наскільки сильно шанувальники все ще чекають на повернення легенди.