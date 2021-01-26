Японский атопроизводитель представит новый внедорожник 16 февраля.

Компания Mitsubishi Motors распространила пару фотографий и короткое видео с финальной стадии испытаний нового Outlander. Камуфляж с автомобиля снимут 16 февраля.

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В конце прошлого года Mitsubishi уже дразнила тизером электрического внедорожника. Тогда же было объявлено, что его презентация состоится в феврале, а первыми рынками для новинки станут США, Канада и Пуэрто-Рико. А в начале этого года тестовый кроссовер был замечен без маскировки, что подтвердило, что он почти полностью повторяет концепт Engelberg Tourer.

Фото: Mitsubishi Outlander 2022 / Mitsubishi

Технически же новый "Аутлендер" будет близок к новому Nissan Rogue (американский X-Trail) и будет использовать его 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель. Агрегат обеспечивает отдачу в 181 лошадиную силу и 245 ньютон-метров крутящего момента и сочетается с вариатором и стандартным передним приводом или опциональным полным приводом. Моторную линейку также должны дополнить 2,4-литровый гибрид, плагин-гибридная силовая установка и электромотор.