Японський атовиробник представить новий позашляховик 16 лютого.

Компанія Mitsubishi Motors поширила пару фотографій та коротке відео з фінальної стадії випробувань нового Outlander. Камуфляж з автомобіля знімуть 16 лютого.

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Наприкінці минулого року Mitsubishi вже дражнила тізер електричного позашляховика. Тоді ж було оголошено, що його презентація відбудеться в лютому, а першими ринками для новинки стануть США, Канада і Пуерто-Ріко. А на початку цього року тестовий кросовер був помічений без маскування, що підтвердило, що він майже повністю повторює концепт Engelberg Tourer.

Фото: Mitsubishi Outlander 2022 / Mitsubishi

Технічно ж новий “Аутлендер” буде близьким до нового Nissan Rogue (американський X-Trail) і буде використовувати його 2,5-літровий чотирициліндровий двигун. Агрегат забезпечує віддачу у 181 кінську силу і 245 ньютон-метрів крутного моменту і поєднується з варіатором та стандартним переднім приводом або опційним повним приводом. Моторну лінійку також повинні доповнити 2,4-літровий гібрид, плагін-гібридна силова установка та електромотор.