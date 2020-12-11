Кроссовер представят в феврале 2021 года.

Mitsubishi Outlander четвертого поколения немного опоздает с дебютом – до конца этого года новинку подготовить не успевают, поэтому представят только в феврале следующего года.

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Официальный релиз с тизерной фото также опоздал буквально на день, поскольку вчера в сеть попали шпионские фотографии кроссовера без камуфляжа. К тому же, официальную фотографию можно осветлить, чтобы увидеть больше деталей.

Фото: освещенный тизер Mitsubishi Outlander 2022 / Mitsubishi

Все подтверждает, что новый кроссовер будет очень близким к концепту Engelberg Tourer. По словам шеф-дизайнера Mitsubishi Сэйдзи Ватанабэ, внешность нового Outlander станет типичной для всех автомобилей японской марки. Среди заметных отличий – упрощенные отражатели, другой рисунок решетки радиатора и традиционные зеркала заднего вида, вместо видеокамер.

Предполагается, что новый Mitsubishi Outlander разделит узлы и агрегаты с Nissan X-Trail. В том числе общим должен стать и ниссановский 2,5-литровый бензиновый мотор, развивающий 184 лошадиные силы и 245 Нм крутящего момента. Появление гибридной силовой установки – мастхэв для продаж в Европе.

Первыми рынками для Outlander 2022 станут США, Канада и Пуэрто-Рико. Когда новинка доберется до других стран, пока не сообщается.