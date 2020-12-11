Кросовер презентують у лютому 2021 року.

Mitsubishi Outlander четвертого покоління трохи запізниться з дебютом – до кінця цього року новинку підготувати не встигають, тож презентують лише у лютому наступного.

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Офіційний реліз із тізерним фото також запізнився, буквально на день, оскільки учора в Мережу потрапили шпигунські фотографії кросовера без камуфляжу. До того ж, офіційну фотографію можна освітлити, аби побачити більше деталей.



Фото: освітлений тізер Mitsubishi Outlander 2022 / Mitsubishi

Усе підтверджує, що новий кросовер буде дуже близьким до концепта Engelberg Tourer.За словами шеф-дизайнера Mitsubishi Сейдзі Ватанабе, зовнішність нового Outlander стане типовою для всіх автомобілів японської марки. Серед помітних відмінностей – спрощені відбивачі, інший малюнок решітки радіатора і традиційні дзеркала заднього виду, замість відеокамер.

Передбачається, що новий Mitsubishi Outlander розділить вузли і агрегати з Nissan X-Trail. В тому числі спільним мое стати й ніссанівський 2,5-літровий бензиновий мотор, що розвиває 184 кінських сили і 245 Нм крутного моменту. Поява гібридної силової установки – мастхев для продажів у Європі.

Першими ринками для Outlander 2022 стануть США, Канада і Пуерто-Ріко. Коли новинка дістанеться до інших країн, поки не повідомляється.