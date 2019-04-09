Для рынка Азии он сменил название на e-Yi Concept. Похоже, компания намерена выпускать такую модель серийно.

Европейская публика и СМИ имели возможность познакомиться с концептом бензино-электрического кроссовера Mitsubishi на автосалоне в Женеве. В Шанхае японский производитель решил показать абсолютно ту же машину, только в другом цвете и с новым именем.

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Engelberg Tourer или, если угодно, e-Yi Concept, не станет прообразом четвертого поколения кроссовера Outlander, выход которого назначен на следующий год, как ожидалось ранее. Вместо этого он будет самостоятельной моделью, которая займет место в палитре марки между Оutlander и ASX.

Фото: Mitsubishi e-Yi / Mitsubishi

В арсенале Engelberg Tourer / e-Yi модифицированная гибридная установка от актуального Outlander PHEV, которая включает 2,4-литровый бензиновый “атмосферник” и по одному электромотору на каждой оси. Полноприводный кроссовер способен преодолевать до 70 км исключительно на электрической тяге, а общий запас хода с полным баком и заряженной батареей составляет 700 км.

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