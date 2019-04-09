Для ринку Азії він змінив назву на e-Yi Concept. Схоже, компанія має намір випускати таку модель серійно.

Європейська публіка і ЗМІ мали змогу познайомитись з концептом бензино-електричного кросовера Mitsubishi на автосалоні у Женеві. У Шанхаї японський виробник вирішив показати абсолютно ту ж машину, лише в іншому кольорі й з новим ім’ям.

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Engelberg Tourer чи, якщо завгодно, e-Yi Concept, не стане прообразом четвертого покоління кросовера Outlander, вихід якого призначений на наступний рік, як очікувалось раніше. Натомість він буде самостійною моделлю, яка займе місце у палітрі марки між Оutlander та ASX.

Фото: Mitsubishi e-Yi / Mitsubishi

В арсеналі Engelberg Tourer/e-Yi модифікована гібридна установка від актуального Outlander PHEV, котра включає 2,4-літровий бензиновий “атмосферник” та по одному електромотору на кожній осі. Повнопривідний кросовер здатен долати до 70 км виключно на електричній тязі, а загальний запас ходу з повним баком і зарядженою батареєю складає 700 км.

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