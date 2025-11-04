Мобильный комплекс штабного пункта управления прошел испытания

Мобильные съемные модули КШМ разработаны и изготовлены отечественным предприятием “Югавтобуд”.

О дебютной для армии инновационной штабной двухмодульной машине говорится в в информационной заметке специализированного ресурса АрмияInform.

На шасси грузовика и прицепа

Это – современный по стандартам мобильно-стационарный комплекс. Он в зону развертывания перевозится на шасси грузовика и прицепа. На месте дислокации каждый модуль поднимается четырьмя гидравлическими аутригерами на высоту 1,7 метра за 10 минут.

По схеме крепления модулей здесь та же технология фиксации замков, что и у морских контейнеров. Фото: Главный командный центр ВСУ

Механическим способом благодаря мускульной силе личного состава на эту же высоту модули можно поднять за 20 минут, высвобождая при этом шасси.

После отъезда грузовика с прицепом, которые можно использовать на других транспортных операциях, коробчатые помещения КШМ из главного штабного модуля, доставленного на платформе грузовика, и спально-бытового корпуса с дышлового прицепа опускается вниз и стационарно размещается на ровной поверхности.

Со старым достоянием пришло время прощаться

По словам начальника центра пунктов управления Главного командного центра ВСУ Александра Семенюты, подавляющее большинство нынешних мобильных пунктов управления советских времен не соответствуют современным требованиям к такому виду техники.

Модуль управления по оснащению не хуже стационарного штабного помещения. Фото: Главный командный центр ВСУ

Обычно они размещены на старых и морально устаревших энергозатратных автомобилях ЗиЛ-131, КАМАЗ-4310 или Урал-4320. Их развертывание в полевых условиях требует большего времени на оборудование рабочих мест под органы управления.

КШМ сделали по современным стандартам

Компания "Югавтобуд" разработали и изготовили современный и во многом инновационный штабной комплекс на основе надстроек из сэндвич-панелей и транспортных средств последнего поколения (см. видео внизу). Правда, для предсерийного образца КШМ взяли МАЗ-63172 с усовершенствованной рамой.

Комплекс может работать автономно, поскольку энергообеспечение создают генератор и аккумулятор. Они обеспечивают стационарным питанием как телекоммуникационное оборудование, так обогреватель, кондиционер, фильтро-вентиляционную установку, освещение и тому подобное.

С бытовыми условиями здесь как в мини-отеле – есть где спать, помыться и обед приготовить. Фото: Главный командный центр ВСУ

Кроме работы от ЛЭП, аккумуляторы могут подавать ток в сеть КШМ в течение двух часов, а дальше автоматически без скачков тока запускается дизель-генератор. Непосредственно для операционного запуска рабочих мест личному составу нужно 20 минут.

Инновационный проект практически финишировал

После завершения государственных испытаний идет систематизация и обобщение результатов На основании этих выводов будет принято решение освоения такой техники в подразделениях Сил обороны, независимо от их ведомственной принадлежности.