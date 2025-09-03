Украинская бронемашина стала командным пунктом для ПВО

Ведущий отечественный разработчик и производитель боевых машин – один из немногих на этом форуме, кто имеет наработки всех новинок в реальных боевых условиях. То есть разрабатывает и сразу же тестирует и проводит заводские испытания на передовой.

Читайте также Бронемашину "Варта 2" ставят в серийное производство

"Идея создания автомобиля уже традиционно родилась из коммуникации с военными. В нынешних условиях постоянной угрозы массированных ракетных и дроновых атак задача "Новатора-2. Кречета" в повышении эффективности подразделений ПВО и их безопасность. Именно из салона этой машины идет оперативная координация работы сил ПВО, мобильных огневых групп и разведки", – рассказывает гендиректор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Фото: Украинская бронетехника

Использование базового шасси "Новатора-2" для системы "Кречет" вполне оправдано, поскольку это мобильный пункт управления тактической группы ПВО, предназначен для автоматизированного управления подразделениями противовоздушной обороны.

Система обеспечивает:

интеграцию до 5 цифровых РЛС, до 10 мобильных огневых групп и до 4 средств обнаружения целей ночью;

автоматическое распределение целей и управление до 10 целевыми каналами;

отображение воздушной ситуации и сопровождение до 250 целей одновременно;

пространственную зону ответственности до 300×300 км;

быстрое развертывание (до 10 минут) и автономную круглосуточную работу.

Читайте также Тест-драйв десятиместного бронеавтомобиля "Новатор-2"

Отмечается, что все характеристики боевой машины в этой модификации сохранены. Здесь те же характеристики базовой платформы "Новатор" с ее проверенным временем и экстримом передовой дизельным двигателем Ford V8 Super Turbo Diesel мощностью 330 л.с.

Фото: Украинская бронетехника

Автомобиль, быстрый, маневренный, по дороге с твердым покрытием может развивать максимальную скорость 140 км/ч. Кузов имеет баллистическую защиту ПЗСА-4, что является аналогом STANAG 4569 Level 1. Он выдерживает обстрел из стрелкового оружия калибра 7,62 мм.

Читайте также Серийный бронеавтомобиль "Новатор 2С" начал вывозить раненых с передовой

Кроме того, бронированная капсула экипажа и личного состава имеет противоминную защиту STANAG 4569 Level 2a/2b, что защищает от подрывов на фугасах под колесом или днищем.

Эксперты уже назвали "Новатор-2 Кречет" мобильным командным пунктом нового поколения, который повышает эффективность противовоздушной обороны, позволяет лучше координировать силы и гарантирует безопасность военных.

Фото: Украинская бронетехника