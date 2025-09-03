Українська бронемашина стала командним пунктом для ППО

ФОТО: Українська бронетехніка|
"Новатор-2" став командно-штабною машиною з системою "Кречет"
Провідний вітчизняний розробник та виробник бойових машин – один з небагатьох на цьому форумі, хто має напрацювання усіх новинок в реальних бойових умовах. Тобто розробляє і відразу ж тестує та проводить заводські випробування на передовій.
"Ідея створення автомобіля вже традиційно народилася з комунікації з військовими. В нинішніх умовах постійної загрози масованих ракетних та дронових атак завдання "Новатора-2. Кречета" у підвищенні ефективності підрозділів ППО та їхня безпека. Саме з салону цієї машини йде оперативна координація роботи сил ППО, мобільних вогневих груп та розвідки", – розповідає гендиректор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.
Використання базового шасі "Новатора-2" для системи "Кречет" цілком виправдане, оскільки це мобільний пункт управління тактичної групи ППО, призначений для автоматизованого керування підрозділами протиповітряної оборони.
Система забезпечує:
- інтеграцію до 5 цифрових РЛС, до 10 мобільних вогневих груп та до 4 засобів виявлення цілей уночі;
- автоматичний розподіл цілей і управління до 10 цільовими каналами;
- відображення повітряної ситуації та супровід до 250 цілей одночасно;
- просторову зону відповідальності до 300×300 км;
- швидке розгортання (до 10 хвилин) та автономну цілодобову роботу.
Зазначається, що усі характеристики бойової машини у цій модифікації збережено. Тут ті самі характеристики базової платформи "Новатор" з її перевіреним часом та екстримом передової дизельним двигуном Ford V8 Super Turbo Diesel потужністю 330 к.с.
Автомобіль, прудкий, маневровий, по дорозі з твердим покриттям може розвивати максимальну швидкість 140 км/год. Кузов має балістичний захист ПЗСА-4, що є аналогом STANAG 4569 Level 1. Він витримує обстріл зі стрілецької зброї калібру 7,62 мм.
Окрім того, броньована капсула екіпажу та особового складу має протимінний захист STANAG 4569 Level 2a/2b, що захищає від підривів на фугасах під колесом чи днищем.
Експерти вже назвали "Новатор-2 Кречет" мобільним командним пунктом нового покоління, який підвищує ефективність протиповітряної оборони, дозволяє краще координувати сили й гарантує безпеку військових.
