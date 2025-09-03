Українська бронемашина стала командним пунктом для ППО

Провідний вітчизняний розробник та виробник бойових машин – один з небагатьох на цьому форумі, хто має напрацювання усіх новинок в реальних бойових умовах. Тобто розробляє і відразу ж тестує та проводить заводські випробування на передовій.

Читайте також Бронемашину "Варта 2" ставлять у серійне виробництво

"Ідея створення автомобіля вже традиційно народилася з комунікації з військовими. В нинішніх умовах постійної загрози масованих ракетних та дронових атак завдання "Новатора-2. Кречета" у підвищенні ефективності підрозділів ППО та їхня безпека. Саме з салону цієї машини йде оперативна координація роботи сил ППО, мобільних вогневих груп та розвідки", – розповідає гендиректор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

Фото: Українська бронетехніка

Використання базового шасі "Новатора-2" для системи "Кречет" цілком виправдане, оскільки це мобільний пункт управління тактичної групи ППО, призначений для автоматизованого керування підрозділами протиповітряної оборони.

Система забезпечує:

інтеграцію до 5 цифрових РЛС, до 10 мобільних вогневих груп та до 4 засобів виявлення цілей уночі;

автоматичний розподіл цілей і управління до 10 цільовими каналами;

відображення повітряної ситуації та супровід до 250 цілей одночасно;

просторову зону відповідальності до 300×300 км;

⁠швидке розгортання (до 10 хвилин) та автономну цілодобову роботу.

Читайте також Тест-драйв десятимісного бронеавтомобіля "Новатор-2"

Зазначається, що усі характеристики бойової машини у цій модифікації збережено. Тут ті самі характеристики базової платформи "Новатор" з її ⁠перевіреним часом та екстримом передової дизельним двигуном Ford V8 Super Turbo Diesel потужністю 330 к.с.

Фото: Українська бронетехніка

Автомобіль, прудкий, маневровий, по дорозі з твердим покриттям може розвивати ⁠максимальну швидкість 140 км/год. Кузов має балістичний захист ПЗСА-4, що є аналогом STANAG 4569 Level 1. Він витримує обстріл зі стрілецької зброї калібру 7,62 мм.

Читайте також Серійний бронеавтомобіль "Новатор 2С" почав вивозити поранених з передової

Окрім того, броньована капсула екіпажу та особового складу має ⁠протимінний захист STANAG 4569 Level 2a/2b, що захищає від підривів на фугасах під колесом чи днищем.

Експерти вже назвали "Новатор-2 Кречет" мобільним командним пунктом нового покоління, який підвищує ефективність протиповітряної оборони, дозволяє краще координувати сили й гарантує безпеку військових.

Фото: Українська бронетехніка