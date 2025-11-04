Мобільний комплекс штабного пункту управління пройшов випробування

Мобільні знімні модулі КШМ розроблено та виготовлено вітчизняним підприємством "Південьавтобуд".

Про дебютну для армії інноваційну штабну двомодульну машину йдеться у розповіді спеціалізованого ресурсу АрміяInform.

На шасі вантажівки та причепа

Це – сучасний за стандартами мобільно-стаціонарний комплекс. Він у зону розгортання перевозиться на шасі вантажівки й причепа. На місці дислокації кожен модуль виважується чотирма гідравлічними аутригерами на висоту 1,7 метра за 10 хвилин.

За схемою кріплення модулів тут та сама технологія фіксації замків, що й у морських контейнерів. Фото: Головний командний центр ЗСУ

В механічний спосіб завдяки мускульній силі особового складу на цю саму висоту модулі можна підняти за 20 хвилин, вивільняючи при цьому шасі.

Після від'їзду вантажівки з причепом, які можна використовувати на інших транспортних операціях, коробчасті приміщення КШМ з головного штабного модуля, що доставлений на платформі вантажівки, та спально-побутового корпусу з дишлового причепа опускається додолу й стаціонарно розміщується на рівній поверхні.

Зі старим надбанням настав час прощатися

За словами начальника центру пунктів управління Головного командного центру ЗСУ Олександра Семенюти, переважна більшість нинішніх мобільних пунктів управління радянських часів не відповідають сучасним вимогам щодо такого виду техніки.

Модуль управління за оснащенням не гірший від стаціонарного штабного приміщення. Фото: Головний командний центр ЗСУ

Зазвичай вони розміщені на старих і морально застарілих енергозатратних автомобілях ЗіЛ-131, КАМАЗ-4310 або Урал-4320. Їх розгортання у польових умовах потребує більшого часу на обладнання робочих місць під органи управління.

КШМ зробили за сучасними стандартами

Компанія "Південьавтобуд" розробила й виготовила сучасний та багато в чому інноваційний штабний комплекс на основі надбудов із сендвіч-панелей та транспортних засобів останнього покоління (див. відео внизу). Щоправда, для передсерійного зразка КШМ взяли МАЗ-63172 з удосконаленою рамою.

Комплекс може працювати автономно, оскільки енергозабезпечення створюють генератор та акумулятор. Вони забезпечують стаціонарним живленням як телекомунікаційне обладнання, так обігрівач, кондиціонер, фільтро-вентиляційну установку, освітлення тощо.

З побутовими умовами тут наче в мініготелі – є де спати, помитися й обід приготувати. Фото: Головний командний центр ЗСУ

Окрім роботи від ЛЕП, акумулятори можуть подавати струм в мережу КШМ упродовж двох годин, а далі автоматично без стрибків струму запускається дизель-генератор. Безпосередньо для операційного запуску робочих місць особовому складу потрібно 20 хвилин.

Інноваційний проєкт практично фінішував

Після завершення державних випробувань йде систематизація та узагальнення результатів На підставі цих висновків буде прийнято рішення освоєння такої техніки в підрозділах Сил оборони, незалежно від їх відомчої належності.