Центри прийняття рішень НГУ стали мобільними: коротко про КШМ "Новатор 2"

Внутрішнє облаштування КШМ конструкторське бюро виробника розробляло за технічним завданням головного управління Національної гвардії та у тісній співпраці з її спеціалістами. У нинішньому виконанні, пише на своїй сторінці "Українська бронетехніка", салон отримав чотири робочі місця, кожне з яких обладнано комп’ютерною технікою.

Командно-штабна машина зберегла усі характеристики базового автомобіля "Новатор 2". Всередині стандартний 10-місний броньовик перетворено на мобільний офіс з робочими столами, відкіля йде безпосереднє управління підпорядкованими підрозділами.

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Тут є апаратура спецзв’язку, можливість встановлення засобів РЕБ, система кондиціювання повітря та обігрівач для зимової пори. Посилено протихімічний та протипожежний захист тощо.

Так виглядає командно-штабна машина "Новатор 2". Фото: Українська бронетехніка

До кожного столу підведено блок з трьох розеток 220В для підключення настільної лампи, комп’ютера/ноутбука інших приладів та два USB-гнізда для зарядки гаджетів. Енергопостачання здійснюється від зовнішнього електрогенератора та резервного блоку у вигляді екологічно чистої потужної зарядної станції.

Решта характеристик по силовій лінії, ходовій базі, броньовому захисту лишилася у первісному стані базового автомобіля "Новатор 2" (див. відео наших колег з Укрінформу внизу).

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Основна мета такої модифікації – створення умов для результативної роботи центру прийняття рішень бойового підрозділу, захист його персоналу в зоні бойових дій та покращення управління військами.