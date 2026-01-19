Модельный ряд Dodge сократился до двух моделей: бренд загнан в угол

В прошлом году продажи Dodge обвалились на 28%, а сам бренд неожиданно уступил даже Chrysler - бренду с откровенно устаревшей линейкой. Ситуацию усугубило окончательное прекращение производства Dodge Hornet, пишет Auto24, ссылаясь Carscoops.

Несмотря на то что Hornet не стал хитом, он все же нашел 9 365 покупателей за год. Это больше, чем показатели электрического Charger Daytona, который разошелся тиражом 7 421 авто. Для сравнения, в 2024 году Dodge продал более 27 тысяч Challenger, но этой модели больше не существует.

У Dodge осталось только две модели

После исчезновения Hornet модельный ряд Dodge фактически свелся к электрическому Charger нового поколения и Durango, который находится на рынке уже более десяти лет. Формально это такой же минимум, как и у Chrysler, но разница в том, что Chrysler в прошлом году продал на 24 тысячи авто больше. И это при том, что его ассортимент состоит из стареющего минивэна и его производных.

Инвестиции Stellantis - мимо Dodge

Дополнительной проблемой стало то, что инвестиции Stellantis в Северной Америке (около 13 миллиардов долларов) почти полностью направлены на Jeep и Ram. Dodge в этой схеме оказался на обочине, без четкой стратегии развития на ближайшие годы.

Надежда только на Durango

Свет в конце тоннеля все же есть. Dodge подтвердил планы выпустить Durango нового поколения, причем производство останется в Детройте, на заводе Jefferson Assembly. Проблема в другом - старт производства запланирован только на 2029 год.

Это означает, что нынешний Durango может прожить на конвейере почти 20 лет. Иронично, но именно он сейчас спасает бренд: в 2024 году Dodge продал 81 168 Durango, что является лучшим результатом для модели с 2005 года и рост на 37%.

Чего Dodge не хватает больше всего

Главный провал бренда заключается в отсутствии полноценного доступного кроссовера. Hornet и Nitro были скорее косметическими вариациями чужих моделей, а импорт Hornet из Италии только усугубил ситуацию. Пошлины стали финальным ударом, но стратегия была сомнительной еще с самого начала. Сейчас Dodge крайне необходим:

компактный или средний кроссовер начального уровня;

производство в Северной Америке;

собственный характер, а не “перекрашенный Jeep”.

Теоретически, роль такой модели мог бы выполнить обновленный Compass в уличной, более агрессивной интерпретации, но только если это будет настоящий Dodge.

Charger становится слишком дорогим

Даже новый Charger не выглядит универсальным решением. Версия R/T стартует с отметки 49 995 долларов, что более чем на 10 тысяч дороже Challenger R/T 2023 года и почти на 20 тысяч дороже старого Challenger SXT. В результате часть бывших клиентов Dodge просто уходит к конкурентам. Неудивительно, что Ford Mustang в 2024 году вырос в продажах на 3% и достиг 45 333 проданных авто.

Бренд без четкого будущего

Сегодня Dodge выглядит брендом без четкого плана: культовые модели исчезли, новые - дорогие и нишевые, а реальных массовых продуктов просто нет. Без быстрых решений и новых моделей риск окончательно потерять свою аудиторию только растет.