Модельний ряд Dodge скоротився до двох моделей: бренд загнаний у кут

Минулого року продажі Dodge обвалилися на 28%, а сам бренд несподівано поступився навіть Chrysler — бренду з відверто застарілою лінійкою. Ситуацію погіршило остаточне припинення виробництва Dodge Hornet, пише Auto24, посилаючись Carscoops.

Читайте також: Які нові автомобілі не мають попиту у дилерів: перелік

Попри те що Hornet не став хітом, він усе ж знайшов 9 365 покупців за рік. Це більше, ніж показники електричного Charger Daytona, який розійшовся тиражем 7 421 авто. Для порівняння, у 2024 році Dodge продав понад 27 тисяч Challenger, але цієї моделі більше не існує.

У Dodge залишилось лише дві моделі

Після зникнення Hornet модельний ряд Dodge фактично звівся до електричного Charger нового покоління й Durango, який перебуває на ринку вже понад десять років. Формально це такий самий мінімум, як і у Chrysler, але різниця в тому, що Chrysler минулого року продав на 24 тисячі авто більше. І це при тому, що його асортимент складається зі старіючого мінівена та його похідних.

Інвестиції Stellantis — повз Dodge

Додатковою проблемою стало те, що інвестиції Stellantis у Північній Америці (близько 13 мільярдів доларів) майже повністю спрямовані на Jeep і Ram. Dodge у цій схемі опинився на узбіччі, без чіткої стратегії розвитку на найближчі роки.

Нагадаємо: В Україні зі старої "Волги" зробили Dodge Charger

Надія лише на Durango

Світло в кінці тунелю все ж є. Dodge підтвердив плани випустити Durango нового покоління, причому виробництво залишиться у Детройті, на заводі Jefferson Assembly. Проблема в іншому — старт виробництва запланований лише на 2029 рік.

Це означає, що нинішній Durango може прожити на конвеєрі майже 20 років. Іронічно, але саме він зараз рятує бренд: у 2024 році Dodge продав 81 168 Durango, що є найкращим результат для моделі з 2005 року та зростання на 37%.

Чого Dodge бракує найбільше

Головний провал бренду полягає у відсутності повноцінного доступного кросовера. Hornet і Nitro були радше косметичними варіаціями чужих моделей, а імпорт Hornet з Італії лише погіршив ситуацію. Мита стали фінальним ударом, але стратегія була сумнівною ще з самого початку. Наразі Dodge конче потрібен:

компактний або середній кросовер початкового рівня;

виробництво в Північній Америці;

власний характер, а не “перефарбований Jeep”.

Теоретично, роль такої моделі міг би виконати оновлений Compass у вуличній, більш агресивній інтерпретації, але тільки якщо це буде справжній Dodge.

Charger стає надто дорогим

Навіть новий Charger не виглядає універсальним рішенням. Версія R/T стартує з позначки 49 995 доларів, що на понад 10 тисяч дорожче за Challenger R/T 2023 року і майже на 20 тисяч дорожче за старий Challenger SXT. У результаті частина колишніх клієнтів Dodge просто йде до конкурентів. Не дивно, що Ford Mustang у 2024 році зріс у продажах на 3% і досяг 45 333 проданих авто.

Також цікаво: Для чого створили автомобіль з двома передками від різних моделей

Бренд без чіткого майбутнього

Сьогодні Dodge виглядає брендом без чіткого плану: культові моделі зникли, нові — дорогі й нішеві, а реальних масових продуктів просто немає. Без швидких рішень і нових моделей ризик остаточно втратити свою аудиторію лише зростає.