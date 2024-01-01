Мост в Альпах сначала отремонтируют, а потом снесут

Австрийцы решили уничтожить это величественное инженерное сооружение между Германией и Италией. Но сначала его отремонтируют. Мост Луэг, который еще называют "Мостом Европы", после ремонта снесут и построят новый. Об этом пишет ASFINAG, акционерное общество "Финансирование автомагистралей и скоростных дорог".

Мост Луег через перевал Бреннер в Тироле был открыт в 1963 году. Он имеет длину 815 метров, держится над рекой Силл на высоте 190 метров и уже давно требовал ремонта. Сам виадук длиной 1,8 километра возвышается над землей на уровне 72 метров. Ремонтные работы на мосту начались 1 января 2025 года и продлятся еще несколько лет.

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Конечно, это повлечет серьезные перебои в движении и обернется огромными проблемами, поскольку по этой дороге ежегодно проезжает 11 миллионов легковых автомобилей и 2,2 миллиона грузовиков.

Мост уже ремонтируется, но это – временная мера, которая лишь частично поддержит безопасную пропускную способность. Фото: Johann Groder

Во время ремонта дорожники введут:

движение только по одной полосе в каждом направлении, что разгрузит конструкцию моста;

примерно на 170 дней в год запустят временные крайние полосы, что не будут доступны для ТС с общей массой более 3,5 тонн;

установят весы на дороге для проверки веса транспортного средства для движения в правильной полосе;

установят приборы контроля скорости движения и камеры для мониторинга ситуации на переходе в режиме реального времени.

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Вероятное строительство по расширению пропускной способности должно начаться не ранее 2040 года. На строительство нового перехода отведено четыре года, сметная стоимость проекта оценивается в 300 миллионов евро.

С этой точки зрения реконструкция моста, который вот-вот снесут, не выглядит такой глупой идеей. Во-первых, потому, что Луэг активно эксплуатируется, а количество транспорта здесь постоянно растет.

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Во-вторых, до строительства нового перехода осталось еще 15 лет. Поэтому старый Европейский мост на австрийской трассе A13 должен пережить еще полтора десятилетия, а это станет “дорогой жизни” еще для двухсот и более миллионов машин.



Три этапа строительства моста Луэг: сначала строится новая надстройка, затем разрушается старая надстройка, после чего весь проект строительства заканчивается. Инфографика: asfinag.at