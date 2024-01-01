Міст в Альпах спочатку відремонтують, а потім знесуть

Австрійці вирішили знищити цю величну інженерну споруду між Німеччиною та Італією. Але спочатку його відремонтують. Міст Луег, який ще називають «Мостом Європи», після ремонту знесуть і збудують новий. Про це пише ASFINAG, акціонерне товариство "Фінансування автомагістралей та швидкісних доріг".

Міст Луег через перевал Бреннер у Тіролі був відкритий у 1963 році. Він має довжину 815 метрів, тримається над річкою Сілл на висоті 190 метрів і вже давно вимагав ремонту. Сам віадук довжиною 1,8 кілометра височіє над землею на рівні 72 метрів. Ремонтні роботи на мосту розпочалися 1 січня 2025 року і триватимуть ще кілька років.

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Звісно, це спричинить серйозні перебої в русі та обернеться величезними проблемами, оскільки цією дорогою щороку проїздить 11 мільйонів легкових автомобілів і 2,2 мільйона вантажівок.

Міст уже ремонтується, але це – тимчасовий захід, який лише частково підтримає безпечну пропускну спроможність. Фото: Johann Groder

Під час ремонту дорожники запровадять:

рух лише однією смугою в кожному напрямку, що розвантажить конструкцію мосту;

приблизно на 170 днів на рік запустять тимчасові крайні смуги, що не будуть доступні для ТЗ із загальною масою понад 3,5 тонни;

встановлять ваги на дорозі для перевірки ваги транспортного засобу для руху у правильній смузі;

встановлять прилади контролю швидкості руху та камери для моніторингу ситуації на переході в режимі реального часу.

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Ймовірне будівництво з розширення пропускної спроможності має розпочатися не раніше 2040 року. На спорудження нового переходу відведено чотири роки, кошторисна вартість проєкту оцінюється в 300 мільйонів євро.

З цього погляду реконструкція мосту, який ось-ось знесуть, не виглядає такою дурною ідеєю. По-перше, тому, що Луег активно експлуатується, а кількість транспорту тут постійно зростає.

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По-друге, до будівництва нового переходу залишилося ще 15 років. Тому старий Європейський міст на австрійській трасі A13 повинен пережити ще півтора десятиліття, а це стане “дорогою життя” ще двохсоті навіть більше мільйонів машин.



Три етапи будівництва мосту Луег: спочатку будується нова надбудова, потім руйнується стара надбудова, після чого весь проєкт будівництва закінчується. Інфографіка: asfinag.at