Можно ли ездить ночью по украинским дорогам

Во многих регионах Украины ночью действует комендантский час, который устанавливается областными военным организациями. Во время комендантского часа движение автомобилей в населенных пунктах, а также трассами между ними, запрещено без специального разрешения.

В то же время на практике движение по основным трассам ночью в Украине не прекращается. Особенно много ездит грузовиков, которые доставляют почту, скоропортящиеся продукты и другие товары.

Кстати как мобилизация повлияла на рынок такси

Относительно легковых авто, то им также на трассах не запрещают движение, если водители укажут причину передвижения именно в это время. Ею может быть, например, наличие билета на другой вид транспорта в определенное время, на который нужно успеть. Или же бронирование отеля или другая весомая причина.

Остановить автомобиль могут на пункте дорожной полиции, блок-посте или при въезде в населенный пункт. Многие украинские города нельзя обойти без въезда в них (например, на Кольцевую дорогу Киева невозможно заехать без проезда через блок-посты). Поэтому тем, кто хочет беспрепятственно объехать крупные города, стоит выбирать дороги через окрестные села. Но и там могут быть блок-посты или ночные патрули полиции.

Где и когда действует комендантский час

В Киеве и Киевской области, как и в других отдаленных от боевых действий регионах, комендантский час длится ежедневно с 00:00 до 05:00, без исключений даже на праздничные или выходные дни.

Что касается регионов, приближенных к боевым действиям, то в них комендантский час действует больше времени. Например, в Запорожской области - от 23:00 до 05:00 в областном центре и Запорожском районе; но с 21:00 до 05:00 – в некоторых других населенных пунктах. В Херсонской области - с 21:00 до 05:00, в Сумской – с 23:00 до 05:00, в Харькове и области – с 00:00 до 05:00.

В прифронтовых районах (Донецкая, Луганская области) комендантский час может быть очень длительным - от 17:00 до 09:00, а в непосредственной близости к линии фронта - с 15:00 до 11:00 следующего дня.

Единственный регион, где комендантский час не установлен - это Закарпатская область (в частности Ужгород). Там движение в любое время суток разрешено.

Что означает комендантский час на практике

Движение запрещено – означает, что находиться на улицах, в общественных местах или передвигаться транспортом без спецпропуска строго запрещено. Исключение – человек может передвигаться ради перемещения к ближайшему укрытию в случае воздушной тревоги.

Движение спецтранспорта или лиц с согласованными пропусками (медики, военные, критически важные служащие) разрешено.

Кстати отмена комендантского часа в Киеве и области не рассматривается

Какие санкции могут быть применены

На сегодня в Украине не существует отдельного закона, который бы прямо устанавливал штраф именно за нарушение комендантского часа. Поэтому водителя могут остановить и попросить дождаться окончания комендантского часа прямо на месте остановки.

В то же время, если водитель проявляет неповиновение, правоохранители могут привлечь нарушителей к ответственности по другим статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП).

Обычно, нарушение комендантского часа рассматривается как, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского (статья 185 КУоАП). Это самый распространенный вариант, который предусматривает:

Штраф от 136 до 255 гривен.

Общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

Исправительные работы на 1-2 месяца с отчислением 20% заработка.

Административный арест до 15 суток.

Также интересно как водителям избежать мобилизации

Что нужно знать о ночной езде

Статистика показывает, что в темное время суток происходит много ДТП. Чтобы избежать аварий, нужно придерживаться следующих рекомендаций: