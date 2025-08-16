Чи можна їздити вночі українськими дорогами

У багатьох регіонах України вночі діє комендантська година, яка встановлюється обласними військовим організаціями. Під час комендантської години рух автомобілів в населених пунктах, а також трасами між ними, заборонений без спеціального дозволу.

Водночас на практиці рух основними трасами вночі в Україні не припиняється. Особливо багато їздить вантажівок, які доставляють пошту, швидкопсувні продукти та інші товари.

Щодо легкових авто, то їм також на трасах не забороняють рух, якщо водії вкажуть причину пересування саме в цей час. Нею може бути, наприклад, наявність квитка на інший вид транспорту в певний час, на який потрібно встигнути. Або ж бронювання готелю чи інша вагома причина.

Зупинити автомобіль можуть на пункті дорожньої поліції, блок-пості чи при в’їзді в населений пункт. Багато українських міст не можна оминути без в’їзду в них (наприклад, на Кільцеву дорогу Києва неможливо заїхати без проїзду через блок-пости). Тому тим, хто хоче безперешкодно об’їхати великі міста, варто обирати дороги через навколишні села. Але і там можуть бути блок-пости чи нічні патрулі поліції.

Де і коли діє комендантська година

У Києві та Київській області, як і в інший віддалених від бойових дій регіонах, комендантська година триває щодня з 00:00 до 05:00, без винятків навіть на святкові чи вихідні дні.

Що стосується регіонів, наближених до бойових дій, то в них комендантська година діє більше часу. Наприклад, у Запорізькій області — від 23:00 до 05:00 в обласному центрі та Запорізькому районі; але з 21:00 до 05:00 – у деяких інших населених пунктах. У Херсонській області — з 21:00 до 05:00, у Сумській – з 23:00 до 05:00, у Харкові та області – з 00:00 до 05:00.

У прифронтових районах (Донецька, Луганська області) комендантська година може бути дуже тривалою — від 17:00 до 09:00, а в безпосередній близькості до лінії фронту — з 15:00 до 11:00 наступного дня.

Єдиний регіон, де комендантська година не встановлена — це Закарпатська область (зокрема Ужгород). Там рух у будь-який час доби дозволений.

Що означає комендантська година на практиці

Рух заборонений – означає, що знаходитись на вулицях, у громадських місцях або пересуватись транспортом без спецпропуску суворо заборонено. Виняток – людина може пересуватись заради переміщення до найближчого укриття у разі повітряної тривоги.

Рух спецтранспорту або осіб з погодженими перепустками (медики, військові, критично важливі службовці) дозволений.

Які санкції можуть бути застосовані

На сьогодні в Україні не існує окремого закону, який би прямо встановлював штраф саме за порушення комендантської години. Тому водія можуть зупинити і попросити дочекатись закінчення комендантської години прямо на місці зупинки.

Водночас, якщо водій виявляє непокору, правоохоронці можуть притягнути порушників до відповідальності за іншими статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Зазвичай, порушення комендантської години розглядається як, злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського (стаття 185 КУпАП). Це найпоширеніший варіант, який передбачає:

Штраф від 136 до 255 гривень.

Громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

Виправні роботи на 1-2 місяці з відрахуванням 20% заробітку.

Адміністративний арешт до 15 діб.

Що потрібно знати про нічну їзду

Статистика показує, що у темний час доби відбувається багато ДТП. Щоб уникнути аварій, потрібно дотримуватися наступних рекомендацій: