В Украине управлять автомобилем можно с 18 лет, а владеть – с какого возраста? А может ли быть владельцем несовершеннолетний ребенок? Авто24 разобрался в тонкостях этого вопроса.
Потребность записать ребенка в автовладельцы возникает нечасто, но когда же это случается, лучше узнать все юридические тонкости чуть раньше, чем во время визита в сервисный центр МВД.
Потребность зарегистрировать авто на ребенка возникает в силу разных обстоятельств. Если человек моложе 14-ти, это возможно только в случае наследования
Итак, опираясь на п. 23 Постановления Кабмина Украины №1388 от 7.09.1998 г., можно сразу сказать, что зарегистрировать автомобиль можно на гражданина, которому уже исполнилось 14 лет. Можно и на более младшего, но при условии, что машину он получает в наследство.
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В любом случае, регистрацию можно осуществить только при наличии нотариально заверенного согласия родителей или опекунов ребенка. Это понятно, ведь за фактом получения ребенком автомобиля могут скрываться какие-то вредные для нее последствия, которых ребенок в силу своей неопытности предсказать не может.
Для регистрации автомобиля на несовершеннолетнего гражданина нужно прибыть в сервисный центр МВД (СЦ МВД) вместе с таким комплектом документов:
- Паспорта ребенка (если есть) и родителей (попечителей)
- Идентификационные коды ребенка и родителей (попечителей)
- Технический паспорт автомобиля (или соответствующие документы из автосалона, если машина новая)
- Нотариально заверенное согласие родителей на регистрацию авто на их ребенка
Для регистрации машины на ребенка дв СЦ МВД нужно принести нотариально заверенное разрешение родителей или опекунов
В целом процедура регистрации автомобиля на несовершеннолетнего не отличается от тех же действий в отношении взрослого человека. Но в регистрационные документы в СЦ МВД будет внесена информация о родителях (попечителях) и отметка о том, что запрещается перерегистрация этого авто с целью отчуждения и снятия его с учета без разрешения родителей или разрешения государственного органа опеки и попечительства.
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Когда юный владелец достигнет возраста 18 лет, все ограничения по перерегистрации его авто и снятия его с учета автоматически отменяются.
Наконец, следует добавить, что зарегистрировать автомобиль на несовершеннолетнего можно двумя путями – предварительно подарив ему машину или продав ее ему. Соглашение соответственно о дарении или продаже составляется в сервисном центре МВД непосредственно во время регистрации (перерегистрации) машины на ребенка как нового владельца. Кроме того, юридически оформить собственность на ребенка можно у нотариуса, а затем зарегистрировать машину на нее уже в сервисном центре. Но этот путь более затратный – и в плане времени, и в плане денег, чем полный комплекс услуг в СЦ МВД.
При регистрации авто на ребенка в документы заносится ремарка о запрете его отчуждения без разрешения родителей
Рекомендация Авто24
Возможно, во многих семьях этот совет будет воспринят с негодованием, но
редакции известен также и другой опыт. Делая ребенка юридическим владельцем автомобиля, родители теряют важный аргумент в возможных спорах вроде: хочу покататься, немедленно дайте машину, она по документам моя! Имейте в виду, что дав несовершеннолетнему транспортное средство даже для одной поездки, родители подпадают под ответственность. Ведь совершенно юный человек без опыта управления и без водительского удостоверения может легко превратить автомобиль в средство повышенной опасности.
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